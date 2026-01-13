  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Разное написание имени в документах заблокировало регистрацию квартиры: как суд решил проблему

16:54, 13 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд установил факт принадлежности правоустанавливающего документа из-за расхождений в написании имени.
Разное написание имени в документах заблокировало регистрацию квартиры: как суд решил проблему
Коллаж: sud.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

ЦНАП отказал в государственной регистрации права собственности из-за расхождения в имени заявительницы в паспорте и правоустанавливающем документе. Суд установил юридический факт принадлежности документа и открыл путь к регистрации права.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Никопольский горрайонный суд Днепропетровской области удовлетворил заявление женщины, которой отказали в регистрации 1/3 доли квартиры из-за различного написания ее имени в официальных документах. Суд признал, что правоустанавливающий документ, в котором имя указано иначе, принадлежит именно заявительнице, а расхождение возникло вследствие перевода с русского на украинский язык.

Обстоятельства дела №182/4615/25

Заявительница владеет 1/3 долей квартиры на основании свидетельства о праве собственности на жилье, выданного в 2002 году. Другие доли принадлежат ее матери, а доля бабушки после смерти последней была оформлена в порядке наследования также на мать. Права матери на квартиру уже внесены в Единый государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

Когда женщина обратилась в Центр предоставления административных услуг для регистрации собственной 1/3 доли, государственный регистратор сообщил о невозможности проведения регистрационного действия. Причина — несоответствие имени:

  • в паспорте гражданки Украины имя указано в одном варианте;
  • в свидетельстве о праве собственности и справке БТИ — в другом.

При этом все остальные персональные данные совпадали, а расхождение касалось исключительно написания имени.

Исправить ошибку административным путем заявительница не могла, поэтому обратилась в суд с заявлением об установлении факта принадлежности правоустанавливающего документа.

Позиция суда

Дело рассмотрено в порядке отдельного производства, поскольку спора о праве между сторонами не было. Участники дела подали заявления о рассмотрении без их участия.

Исследовав материалы, суд установил, что заявительница является лицом, указанным в свидетельстве о праве собственности, несмотря на различное написание имени.

Расхождение возникло вследствие различного перевода имени с русского на украинский язык, а не вследствие изменения личности.

Родственные связи, изменение фамилии после брака и наследственные переходы подтверждены надлежащими доказательствами.

Установление такого факта имеет для заявительницы непосредственное юридическое значение, поскольку без этого она не может реализовать свое право собственности путем государственной регистрации.

Суд также отметил, что закон прямо предусматривает возможность установления факта принадлежности правоустанавливающего документа лицу в случае несоответствия персональных данных в различных документах, если иного порядка устранения такого несоответствия не существует.

Решение суда

Суд удовлетворил заявление и установил факт принадлежности заявительнице свидетельства о праве собственности на жилье, выданного в 2002 году, которое удостоверяет ее право на 1/3 долю квартиры.

Данное решение дает возможность заявительнице обратиться к государственному регистратору и завершить регистрацию права собственности в Едином государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

Судебные расходы по делу отдельного производства не возмещались.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судебная практика ЦНАП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минималка свыше 12 тысяч и рост прожиточного минимума: что предлагают в Верховной Раде на 2026 год

На реализацию двух законопроектов потребуется более 126 млрд грн.

Новые правила игры в сфере жилья, отмена Жилищного кодекса и Закона о приватизации жилья: что на самом деле приняла Верховная Рада

Законопроектом предлагается ввести учет всего жилищного фонда Украины в Единой информационно-аналитической жилищной системе — это касается как государственного, так и коммунального и частного секторов, а также бесхозяйственного или выморочного имущества.

Штраф преждевременный: суд в Тячеве приостановил привлечение матери несовершеннолетнего к ответственности

Суд напомнил полиции, что телесные повреждения требуют не формального протокола, а полноценной оценки ДТП.

В Украине планируют внедрить реестр счетов и финмониторинг по стандартам ЕС

В Украине готовят законодательные изменения, направленные на присоединение к Единой зоне платежей в евро SEPA, которые предусматривают обновление правил финансового мониторинга.

Критерий средней оплаты для гиг-специалистов хотят уточнить: что меняет новый законопроект о Дія Сіті

В Украине хотят упростить условия для IT-компаний и стартапов, чтобы они привлекали больше инвестиций и оставались работать внутри страны.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]