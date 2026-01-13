Разное написание имени в документах заблокировало регистрацию квартиры: как суд решил проблему

Суд установил факт принадлежности правоустанавливающего документа из-за расхождений в написании имени.

ЦНАП отказал в государственной регистрации права собственности из-за расхождения в имени заявительницы в паспорте и правоустанавливающем документе. Суд установил юридический факт принадлежности документа и открыл путь к регистрации права.

Никопольский горрайонный суд Днепропетровской области удовлетворил заявление женщины, которой отказали в регистрации 1/3 доли квартиры из-за различного написания ее имени в официальных документах. Суд признал, что правоустанавливающий документ, в котором имя указано иначе, принадлежит именно заявительнице, а расхождение возникло вследствие перевода с русского на украинский язык.

Обстоятельства дела №182/4615/25

Заявительница владеет 1/3 долей квартиры на основании свидетельства о праве собственности на жилье, выданного в 2002 году. Другие доли принадлежат ее матери, а доля бабушки после смерти последней была оформлена в порядке наследования также на мать. Права матери на квартиру уже внесены в Единый государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

Когда женщина обратилась в Центр предоставления административных услуг для регистрации собственной 1/3 доли, государственный регистратор сообщил о невозможности проведения регистрационного действия. Причина — несоответствие имени:

в паспорте гражданки Украины имя указано в одном варианте;

в свидетельстве о праве собственности и справке БТИ — в другом.

При этом все остальные персональные данные совпадали, а расхождение касалось исключительно написания имени.

Исправить ошибку административным путем заявительница не могла, поэтому обратилась в суд с заявлением об установлении факта принадлежности правоустанавливающего документа.

Позиция суда

Дело рассмотрено в порядке отдельного производства, поскольку спора о праве между сторонами не было. Участники дела подали заявления о рассмотрении без их участия.

Исследовав материалы, суд установил, что заявительница является лицом, указанным в свидетельстве о праве собственности, несмотря на различное написание имени.

Расхождение возникло вследствие различного перевода имени с русского на украинский язык, а не вследствие изменения личности.

Родственные связи, изменение фамилии после брака и наследственные переходы подтверждены надлежащими доказательствами.

Установление такого факта имеет для заявительницы непосредственное юридическое значение, поскольку без этого она не может реализовать свое право собственности путем государственной регистрации.

Суд также отметил, что закон прямо предусматривает возможность установления факта принадлежности правоустанавливающего документа лицу в случае несоответствия персональных данных в различных документах, если иного порядка устранения такого несоответствия не существует.

Решение суда

Суд удовлетворил заявление и установил факт принадлежности заявительнице свидетельства о праве собственности на жилье, выданного в 2002 году, которое удостоверяет ее право на 1/3 долю квартиры.

Данное решение дает возможность заявительнице обратиться к государственному регистратору и завершить регистрацию права собственности в Едином государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

Судебные расходы по делу отдельного производства не возмещались.

