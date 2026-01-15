  1. Судебная практика
  2. / Суд инфо

Как в Европе защищают социальные и трудовые права: дайджест практики Европейского комитета

19:12, 15 января 2026
Верховный Суд обнародовал дайджест практики Европейского комитета по социальным правам.
Фото: wikipedia.org
Верховный Суд обнародовал перевод на украинский язык дайджеста практики Европейского комитета по социальным правам. Издание обобщает толкование положений пересмотренной Европейской социальной хартии, которая закрепляет базовые социальные и экономические права.

В дайджесте систематизировано более полувековой практики Комитета, сформированной на основе анализа национальных докладов государств и решений, принятых в рамках процедуры коллективных жалоб. Документ дает целостное представление о подходах к определению содержания социальных и экономических прав, в частности таких понятий, как надлежащее социальное обеспечение, разумная продолжительность рабочего времени, достаточный уровень жилья и защита уязвимых категорий населения.

В Верховном Суде отмечают, что перевод дайджеста на украинский язык делает эти подходы доступными и удобными для национальной правоприменительной практики. Он должен помочь юридическому сообществу быстро ориентироваться в содержании социальных прав, находить необходимые стандарты и опираться на последовательные европейские выводы в своей работе, особенно сейчас, в условиях полномасштабной войны РФ против Украины, когда потребность в эффективной защите социальных и экономических прав является крайне острой.

Верховный Суд Европа судебная практика

