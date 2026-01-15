Как в Европе защищают социальные и трудовые права: дайджест практики Европейского комитета

Верховный Суд обнародовал дайджест практики Европейского комитета по социальным правам.

Верховный Суд обнародовал перевод на украинский язык дайджеста практики Европейского комитета по социальным правам. Издание обобщает толкование положений пересмотренной Европейской социальной хартии, которая закрепляет базовые социальные и экономические права.

В дайджесте систематизировано более полувековой практики Комитета, сформированной на основе анализа национальных докладов государств и решений, принятых в рамках процедуры коллективных жалоб. Документ дает целостное представление о подходах к определению содержания социальных и экономических прав, в частности таких понятий, как надлежащее социальное обеспечение, разумная продолжительность рабочего времени, достаточный уровень жилья и защита уязвимых категорий населения.

В Верховном Суде отмечают, что перевод дайджеста на украинский язык делает эти подходы доступными и удобными для национальной правоприменительной практики. Он должен помочь юридическому сообществу быстро ориентироваться в содержании социальных прав, находить необходимые стандарты и опираться на последовательные европейские выводы в своей работе, особенно сейчас, в условиях полномасштабной войны РФ против Украины, когда потребность в эффективной защите социальных и экономических прав является крайне острой.

