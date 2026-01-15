Як у Європі захищають соціальні та трудові права: дайджест практики Європейського комітету

Верховний Суд оприлюднив дайджест практики Європейського комітету з соціальних прав.

Фото: wikipedia.org

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд оприлюднив переклад українською мовою дайджесту практики Європейський комітет з соціальних прав. Видання узагальнює тлумачення положень переглянутої Європейська соціальна хартія, яка закріплює базові соціальні та економічні права.

У дайджесті систематизовано понад півстолітню практику Комітету, сформовану на основі аналізу національних доповідей держав та рішень, ухвалених у межах процедури колективних скарг. Документ дає цілісне уявлення про підходи до визначення змісту соціальних і економічних прав, зокрема таких понять, як належне соціальне забезпечення, розумна тривалість робочого часу, достатній рівень житла та захист вразливих категорій населення.

У Верховному Суді зазначають, що переклад дайджесту українською мовою робить ці підходи доступними та зручними для національної правозастосовної практики. Він має допомогти правничій спільноті швидко орієнтуватися в змісті соціальних прав, знаходити потрібні стандарти і спиратися на послідовні європейські висновки у своїй роботі, особливо нині, в умовах повномасштабної війни РФ проти України, коли потреба в ефективному захисті соціальних і економічних прав є вкрай гострою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.