  1. Судова практика
  2. / Суд інфо

Як у Європі захищають соціальні та трудові права: дайджест практики Європейського комітету

19:12, 15 січня 2026
Верховний Суд оприлюднив дайджест практики Європейського комітету з соціальних прав.
Як у Європі захищають соціальні та трудові права: дайджест практики Європейського комітету
Фото: wikipedia.org
Верховний Суд оприлюднив переклад українською мовою дайджесту практики Європейський комітет з соціальних прав. Видання узагальнює тлумачення положень переглянутої Європейська соціальна хартія, яка закріплює базові соціальні та економічні права.

У дайджесті систематизовано понад півстолітню практику Комітету, сформовану на основі аналізу національних доповідей держав та рішень, ухвалених у межах процедури колективних скарг. Документ дає цілісне уявлення про підходи до визначення змісту соціальних і економічних прав, зокрема таких понять, як належне соціальне забезпечення, розумна тривалість робочого часу, достатній рівень житла та захист вразливих категорій населення.

У Верховному Суді зазначають, що переклад дайджесту українською мовою робить ці підходи доступними та зручними для національної правозастосовної практики. Він має допомогти правничій спільноті швидко орієнтуватися в змісті соціальних прав, знаходити потрібні стандарти і спиратися на послідовні європейські висновки у своїй роботі, особливо нині, в умовах повномасштабної війни РФ проти України, коли потреба в ефективному захисті соціальних і економічних прав є вкрай гострою.

Верховний Суд Європа судова практика

