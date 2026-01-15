  1. Судебная практика
16 января во всех регионах будут применяться графики отключений электроэнергии — Укрэнерго

19:19, 15 января 2026
Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.
В пятницу, 16 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Об этом сообщило «Укрэнерго».

Причина введения ограничительных мер — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

«Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно!», — говорится в сообщении.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

