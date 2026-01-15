Кабмин утвердил перечень предметов, с которыми запрещено находиться в школах

В перечень входят, в частности, огнестрельное, пневматическое и холодное оружие — ножи, луки, арбалеты, кастеты, нунчаки и их имитации.

Кабинет Министров утвердил перечень опасных предметов и веществ, с которыми запрещено находиться на территории и в помещениях учреждений общего среднего образования. Об этом сообщило Министерство образования и науки.

В перечень входят, в частности, огнестрельное, пневматическое и холодное оружие (ножи, луки, арбалеты, кастеты, нунчаки и т. п.) и его имитации (макеты, муляжи, устройства и игрушки), боеприпасы, взрывчатые и пиротехнические предметы, устройства для отстрела резиновых пуль, газовые баллончики, электрошокеры, спецсредства (наручники, резиновые и пластиковые дубинки), инструменты (молотки, отвертки, дрели, пилы, газовые горелки), легковоспламеняющиеся вещества, наркотические и психотропные вещества, алкоголь, табачные и электронные сигареты, устройства для потребления табачных изделий без их сгорания, а также энергетические напитки.

«В то же время запрет не распространяется на предметы, которые используются в образовательном процессе, хозяйственной деятельности школы, школьных музеях, а также во время спортивных и воспитательных мероприятий — при условии контроля со стороны ответственных лиц», — заявили в МОН.

Также в ведомстве добавили, что решение принято с целью повышения безопасности участников образовательного процесса и во исполнение требований закона о введении мер безопасности в учреждениях общего среднего образования.

