  1. В Украине

Кабмин утвердил перечень предметов, с которыми запрещено находиться в школах

20:46, 15 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В перечень входят, в частности, огнестрельное, пневматическое и холодное оружие — ножи, луки, арбалеты, кастеты, нунчаки и их имитации.
Кабмин утвердил перечень предметов, с которыми запрещено находиться в школах
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров утвердил перечень опасных предметов и веществ, с которыми запрещено находиться на территории и в помещениях учреждений общего среднего образования. Об этом сообщило Министерство образования и науки.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В перечень входят, в частности, огнестрельное, пневматическое и холодное оружие (ножи, луки, арбалеты, кастеты, нунчаки и т. п.) и его имитации (макеты, муляжи, устройства и игрушки), боеприпасы, взрывчатые и пиротехнические предметы, устройства для отстрела резиновых пуль, газовые баллончики, электрошокеры, спецсредства (наручники, резиновые и пластиковые дубинки), инструменты (молотки, отвертки, дрели, пилы, газовые горелки), легковоспламеняющиеся вещества, наркотические и психотропные вещества, алкоголь, табачные и электронные сигареты, устройства для потребления табачных изделий без их сгорания, а также энергетические напитки.

«В то же время запрет не распространяется на предметы, которые используются в образовательном процессе, хозяйственной деятельности школы, школьных музеях, а также во время спортивных и воспитательных мероприятий — при условии контроля со стороны ответственных лиц», — заявили в МОН.

Также в ведомстве добавили, что решение принято с целью повышения безопасности участников образовательного процесса и во исполнение требований закона о введении мер безопасности в учреждениях общего среднего образования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кадровые вопросы в местных судах: ВСП оставила без рассмотрения одно назначение судьи, по другому — перерыв

ВСП не рассмотрела рекомендацию по назначению судьи в Сумской области и объявила перерыв по делу кандидатки из Кировоградской области.

Подала иск против докладчика: Ирина Савчук не прошла собеседование на должность судьи

Кандидатура Ирины Савчук не соответствует требованиям добропорядочности.

Украина ратифицировала договор о совместных закупках медицинских препаратов с странами ЕС

Украина получает возможность формировать стратегические запасы лекарств в партнерстве с странами ЕС.

Кабмину предлагают утвердить Порядок реализации арестованных активов АРМА: что он изменит

Проект постановления Кабмина о Порядке реализации арестованных активов АРМА передан на согласование в Государственную регуляторную службу.

Квартира на правовой паузе: как сроки и дубликат исполнительного листа остановили взыскание с должников

Апелляционная инстанция напомнила, что без соблюдения процедуры даже законное решение не исполняется.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]