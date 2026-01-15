  1. В Україні

Кабмін затвердив перелік предметів, із якими заборонено перебувати в школах

20:46, 15 січня 2026
До переліку входять, зокрема, вогнепальна, пневматична та холодна зброя — ножі, луки, арбалети, кастети, нунчаки і їх імітації.
Кабінет Міністрів затвердив перелік небезпечних предметів і речовин, з якими заборонено перебувати на території та в приміщеннях закладів загальної середньої освіти. Про це повідомило Міністерство освіти і науки.

До переліку входять, зокрема, вогнепальна, пневматична та холодна зброя (ножі, луки, арбалети, кастети, нунчаки тощо) і її імітації (макети, муляжі, пристрої та іграшки), боєприпаси, вибухові та піротехнічні предмети, пристрої для відстрілу гумових куль, газові балончики, електрошокери, спецзасоби (кайданки, гумові та пластикові кийки), інструменти (молотки, викрутки, дрилі, пили, газові пальники), легкозаймисті речовини, наркотичні та психотропні речовини, алкоголь, тютюнові й електронні сигарети, пристрої для споживання тютюнових виробів без їхнього згоряння, а також енергетичні напої.

«Водночас заборона не поширюється на предмети, які використовуються в освітньому процесі, господарській діяльності школи, шкільних музеях, а також під час спортивних і виховних заходів — за умови контролю відповідальних осіб», - заявили у МОН.

Також там додали, що рішення ухвалено з метою підвищення безпеки учасників освітнього процесу та на виконання вимог закону про запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти.

Кабінет Міністрів України

