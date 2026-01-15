  1. В Украине

Восстановление Украины после войны потребует более $800 млрд – Гетманцев

18:54, 15 января 2026
По прогнозу Гетманцева, через 10 лет после вступления в ЕС Украина сможет войти в ТОП-30 самых богатых стран мира.
Председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что для послевоенного восстановления Украины необходимы колоссальные ресурсы – по ориентировочным оценкам, более 800 миллиардов долларов. План восстановления, отметил он, был представлен в 2022 году в Лугано и содержал более 3000 страниц пошаговых действий, которые должны стать фундаментом восстановления.

По состоянию на 2026 год необходимо перейти от общих деклараций к системной детализации, когда каждый шаг будет подкреплен конкретным проектом. По словам Гетманцева, прифронтовые территории требуют наибольших вложений, однако восстановление должно происходить одновременно по всей стране, учитывая экономическую специализацию регионов.

Каждый регион, от Харькова до Николаева, должен получить уникальный профиль восстановления, что позволит эффективно использовать ресурсы и обеспечить развитие экономики. Гетманцев отметил, что этот путь требует сложных и порой непопулярных реформ, но он считает его необходимым для будущего Украины.

По его прогнозам, через 10 лет, после вступления в Европейский Союз, Украина сможет войти в ТОП-30 самых богатых стран мира, повторив успешный опыт Польши, которая прошла подобный путь реформ и стала одной из экономически мощных держав Европы.

Украина война Даниил Гетманцев

