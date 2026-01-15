Відбудова України після війни потребуватиме понад $800 млрд – Гетманцев

За прогнозом Гетманцева, через 10 років після вступу в ЄС Україна зможе увійти до ТОП-30 найбагатших країн світу.

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що для повоєнної відбудови України необхідні колосальні ресурси – за орієнтовними оцінками, понад 800 мільярдів доларів. План відбудови, зазначив він, був презентований у 2022 році в Лугано та містив понад 3000 сторінок покрокових дій, які мають стати фундаментом відновлення.

Станом на 2026 рік необхідно перейти від загальних декларацій до системної деталізації, коли кожен крок буде підкріплений конкретним проєктом. За словами Гетманцева, прифронтові території потребують найбільших вкладень, проте відновлення має відбуватися одночасно по всій країні, враховуючи економічну спеціалізацію регіонів.

Кожен регіон, від Харкова до Миколаєва, повинен отримати унікальний профіль відбудови, що дозволить ефективно використовувати ресурси та забезпечити розвиток економіки. Гетманцев зазначив, що цей шлях потребує складних і подекуди непопулярних реформ, але він вважає його необхідним для майбутнього України.

За його прогнозами, через 10 років, після вступу до Європейського Союзу, Україна зможе увійти до ТОП-30 найбагатших країн світу, повторивши успішний досвід Польщі, яка пройшла подібний шлях реформ і стала однією з економічно потужних держав Європи.

