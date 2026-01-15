Квартира на правовой паузе: как сроки и дубликат исполнительного листа остановили взыскание с должников

Апелляционная инстанция напомнила, что без соблюдения процедуры даже законное решение не исполняется.

Запорожский апелляционный суд отменил две ухвалы первой инстанции по делу об обращении взыскания на предмет ипотеки, вернув его на новое рассмотрение. Основанием стали нарушения процессуальных норм: ненадлежащее уведомление участника о рассмотрении заявления о восстановлении срока и отсутствие действующего восстановления срока предъявления исполнительного документа. Выводы апелляции подтвердили приоритет процессуальных гарантий над стремлением к быстрому исполнению материального решения.

Опечатка в исполнительных листах

Запорожский апелляционный суд рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело №2-4080/11 (334/3734/13-ц), в рамках которого были обжалованы два определения Ленинского районного суда г. Запорожья – от 27 мая 2013 года и от 22 декабря 2021 года.

Эта история началась еще 14 лет назад, когда суд первой инстанции принял решение об обращении взыскания на предмет ипотеки – двухкомнатную квартиру, принадлежавшую трем совладельцам. Сумма долга превышала 127 тысяч грн. Дополнительно были взысканы судебные расходы и расходы на информационно‑техническое обеспечение процесса. Решение суда вступило в силу 27 декабря 2011 года, и именно с этой даты закон определял годичный срок для предъявления исполнительного листа.

В апреле 2012 года Ленинский районный суд г. Запорожья выдал исполнительные листы, но допустил опечатку в фамилиях ответчиков. Это привело к тому, что данные документы фактически стали непригодными для исполнения. Однако лишь в октябре того же года кредитор обратился с заявлением об исправлении, и 30 октября 2012 года суд выдал новые документы. Но в них указали срок предъявления до 27 декабря 2012 года, что вызвало спор: представитель взыскателя настаивал, что срок должен длиться год с момента выдачи новых листов, то есть до октября 2013 года.

Аргументация кредитора основывалась на том, что в октябре-декабре 2012 года стороны вели переговоры о мирном урегулировании, и именно это стало причиной пропуска срока. Он просил суд восстановить срок, чтобы иметь возможность предъявить документы к исполнению. Суд первой инстанции согласился и удовлетворил заявление, восстановив срок для предъявления исполнительных листов.

Апелляционная жалоба должника была построена на иной логике: кредитор получил исполнительные листы еще в апреле 2012 года, но не предъявил их к исполнению. Обращение об исправлении опечатки произошло лишь через шесть месяцев, а после получения исправленных документов в октябре 2012 года кредитор снова не подал их в исполнительную службу. Жалобщик подчеркивал, что переговоры сторон не являются уважительной причиной, ведь закон требует активности от взыскателя.

Решение суда первой инстанции предусматривало обращение взыскания на двухкомнатную квартиру в Запорожье, находившуюся в совместной собственности трех лиц. Способ исполнения определен как проведение публичных торгов в рамках исполнительного производства по начальной цене, установленной на основании оценки субъекта оценочной деятельности. Целью было погашение задолженности по кредитному договору от 31 октября 2005 года – в размере 16016,13 долларов США, что на тот момент соответствовало 127691,80 грн. Данное решение вступило в законную силу и подлежало исполнению в соответствии со статьей 18 ЦПК Украины, которая закрепляет обязательность судебных решений для органов власти, юридических лиц и граждан.

Однако 17 апреля 2012 года при выдаче исполнительных листов была допущена опечатка в написании фамилий должников. Выданные документы вернули в суд, взыскатель подал заявление об исправлении опечатки. Но при рассмотрении дела выяснилось, что ошибка содержалась не в решении суда, а именно в исполнительных листах. Повторная выдача исполнительных листов состоялась значительно позже – 30 января 2013 года, то есть за пределами срока для предъявления к исполнению, определенного процессуальным законом.

Суд первой инстанции, принимая решение от 27 мая 2013 года, признал причины пропуска срока уважительными и восстановил срок предъявления исполнительного документа к исполнению. Такая позиция основывалась на том, что техническая ошибка при первичной выдаче листов вызвала их возврат и повторную выдачу путем изменения сроков предъявления.

Апелляционный суд, пересматривая ухвалу суда первой инстанции, исходил из положений ЦПК Украины относительно пределов пересмотра, требований к законности и обоснованности судебного решения. Существенным стало применение статьи 371 ЦПК Украины (в редакции, действовавшей на момент рассмотрения заявления о восстановлении срока), которая прямо предусматривала обязательное уведомление участников дела о судебном заседании по рассмотрению заявления о восстановлении срока.

Материалы дела не содержали доказательств надлежащего уведомления одного из совладельцев квартиры о дате, времени и месте рассмотрения соответствующего заявления. Отсутствие уведомления квалифицировано как существенное нарушение процессуальных прав, что согласно пункту 3 части 3 статьи 376 ЦПК Украины является безусловным основанием для отмены судебного решения, если апелляционная жалоба обоснована именно этим нарушением.

Апелляционный суд подчеркнул, что уведомление участников процесса – не формальное действие, а процессуальная гарантия реализации права на участие в рассмотрении вопроса, которое непосредственно влияет на возможность принудительного исполнения решения. Неявка участника не препятствует рассмотрению, но отсутствие надлежащего уведомления лишает его права быть услышанным, подать возражения, предоставить доказательства или поставить вопросы относительно уважительности причин пропуска срока. В этом деле именно нарушение процедуры уведомления стало решающим: ухвала Ленинского районного суда Запорожья от 27 мая 2013 года была отменена, а дело направлено для продолжения рассмотрения в суд первой инстанции.

Дополнительно апелляционный суд отметил: ссылки на обстоятельства, связанные с кредитами в иностранной валюте, не влияют на обязанность должника действовать добросовестно и исполнять обязательства, а также не заменяют процессуальных требований относительно сроков и уведомления. Аргументы о ненадлежащих действиях взыскателя или исполнительной службы не опровергают необходимость соблюдения процедуры восстановления срока, поскольку именно суд должен оценить уважительность причин пропуска в рамках состязательного процесса с уведомлением сторон.

Рассматривая дело, апелляционная инстанция также обратила внимание на важный факт: исполнительный лист от 03 сентября 2013 года был предъявлен к исполнению 08 ноября 2013 года в Днепровский отдел государственной исполнительной службы г. Запорожья, а 15 ноября 2013 года государственным исполнителем вынесено постановление об аресте имущества должника и объявлении запрета его отчуждения. Эти действия подтверждают: исполнительное производство фактически началось, однако дальнейшее движение было осложнено утратой исполнительного документа, о чем в августе 2021 года исполнительная служба предоставила официальную справку.

В связи с этим апелляционный суд подчеркнул: даже при условии утраты документа соблюдение сроков имеет приоритет, их восстановление должно быть осуществлено способом, предусмотренным законом, с надлежащим уведомлением участников.

Дубликат без действующего срока

Вопрос выдачи дубликата исполнительного листа в этом деле возник в связи с официально подтвержденной утратой исполнительного документа в исполнительной службе после очередной смены государственных исполнителей. Справка от 23 августа 2021 года засвидетельствовала: документ утрачен, что делает невозможным дальнейшее проведение исполнительных действий. Суд первой инстанции, принимая определение от 22 декабря 2021 года, исходил из необходимости обеспечить исполнение решения от 2011 года и выдал дубликат исполнительного листа от 03 сентября 2013 года.

Оценивая законность этого определения, апелляционный суд применил положения статьи 431 ГПК Украины: исполнение судебного решения осуществляется на основании исполнительного листа, выданного судом первой инстанции. Согласно этому предписанию, в случае утраты исполнительного документа суд может выдать его дубликат, если взыскатель либо государственный или частный исполнитель обратился с заявлением до окончания срока, установленного для предъявления исполнительного документа к исполнению. Анализ этой нормы дает однозначный вывод: единственным основанием для выдачи дубликата является утрата документа, но обязательным условием – соблюдение срока предъявления либо его восстановление судом.

Апелляционный суд также учел устоявшуюся практику: если срок для предъявления исполнительного документа к исполнению не истек либо был восстановлен, заявление о выдаче дубликата считается поданным в пределах срока. Напротив, если срок истек и не восстановлен, суд отказывает в выдаче дубликата. В данном деле определение о восстановлении срока от 27 мая 2013 года было отменено из‑за нарушения процедуры уведомления, что означает отсутствие действующего восстановления срока. Следовательно, определение от 22 декабря 2021 года о выдаче дубликата исполнительного листа не имело правового основания и подлежало отмене.

Суд апелляционной инстанции отдельно подчеркнул, что выдача дубликата не изменяет объем требований к должнику, а лишь обеспечивает возможность принудительного исполнения решения. Однако эта возможность не может возникать вне рамок процессуальных требований. Утрата документа в исполнительной службе – даже подтвержденная официально – не создает самостоятельного основания для обхода сроков или их игнорирования. Процессуальная дисциплина требует, чтобы сначала было надлежащим образом решено вопрос срока, а уже затем – вопрос дубликата.

В материалах дела также зафиксировано: исполнительный лист был предъявлен к исполнению 08 ноября 2013 года, а 15 ноября 2013 года наложен арест на имущество и объявлен запрет его отчуждения. Эти действия подтверждают, что исполнительное производство фактически началось, но без действующего исполнительного документа его продолжение стало невозможным. В то же время апелляционный суд подчеркнул: даже при таких обстоятельствах суд первой инстанции не может выдавать дубликат без проверки соблюдения сроков либо их восстановления. Выдача дубликата в декабре 2021 года без действующего восстановления срока противоречит требованиям переходных положений ГПК Украины и общим принципам исполнения судебных решений.

Суд также отметил, что в рамках апелляционного пересмотра не решался вопрос о материальной правомерности обращения взыскания или о наличии/отсутствии долга – эти обстоятельства установлены решением от 2011 года и не были предметом пересмотра. Предметом оценки были исключительно процессуальные аспекты: надлежащее уведомление, соблюдение сроков, правомерность выдачи дубликата. Такой подход соответствует статье 367 ГПК Украины, которая ограничивает апелляционный пересмотр пределами доводов и требований апелляционной жалобы.

С учетом выявленных нарушений апелляционный суд постановил: апелляционные жалобы должника удовлетворить частично, определение Ленинского районного суда г. Запорожья от 27 мая 2013 года и определение Ленинского районного суда г. Запорожья от 22 декабря 2021 года – отменить, дело направить для продолжения рассмотрения в суд первой инстанции.

Автор: Валентин Коваль

