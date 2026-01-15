Какие права и обязанности в суде имеют участники административного дела

Что нужно знать участнику судебного процесса.

В Пятом апелляционном административном суде напомнили об основных процессуальных правах и обязанностях участников дела.

В частности, участники дела имеют право:

ознакомляться с материалами дела, делать выписки, копии и получать копии судебных решений;

представлять доказательства, участвовать в судебных заседаниях и исследовании доказательств, задавать вопросы другим участникам процесса, свидетелям, экспертам и т. д.;

подавать заявления, ходатайства, объяснения и возражения;

ознакомляться с протоколом судебного заседания или его записью, делать с них копии, подавать замечания, если вы считаете, что в них есть ошибки или неполнота;

обжаловать решения суда (в порядке, установленном законом);

пользоваться другими процессуальными правами, предусмотренными законом.

Основные обязанности

Речь идет не только о правах — существуют также действия, которые необходимо выполнять или которых следует избегать. В частности:

добросовестно пользоваться своими процессуальными правами, не злоупотреблять ими;

проявлять уважение к суду и другим участникам процесса;

представлять имеющиеся доказательства в установленные сроки и не скрывать их;

сообщать суду об изменении своих контактных данных — адреса проживания, адреса электронной почты (при наличии);

содействовать установлению всех обстоятельств дела;

в случае вызова — присутствовать в судебном заседании либо надлежащим образом уведомить о причине невозможности явки;

соблюдать порядок судебного заседания: вести себя надлежащим образом, соблюдать правила и не нарушать процедуру.

В Пятом апелляционном административном суде подчеркивают, что знание своих прав и обязанностей помогает избежать ситуаций, когда решения принимаются без участия сторон. Это также снижает процессуальные риски и делает судебный процесс более прозрачным и понятным для граждан.

