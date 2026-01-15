Какие права и обязанности в суде имеют участники административного дела
В Пятом апелляционном административном суде напомнили об основных процессуальных правах и обязанностях участников дела.
В частности, участники дела имеют право:
- ознакомляться с материалами дела, делать выписки, копии и получать копии судебных решений;
- представлять доказательства, участвовать в судебных заседаниях и исследовании доказательств, задавать вопросы другим участникам процесса, свидетелям, экспертам и т. д.;
- подавать заявления, ходатайства, объяснения и возражения;
- ознакомляться с протоколом судебного заседания или его записью, делать с них копии, подавать замечания, если вы считаете, что в них есть ошибки или неполнота;
- обжаловать решения суда (в порядке, установленном законом);
- пользоваться другими процессуальными правами, предусмотренными законом.
Основные обязанности
Речь идет не только о правах — существуют также действия, которые необходимо выполнять или которых следует избегать. В частности:
- добросовестно пользоваться своими процессуальными правами, не злоупотреблять ими;
- проявлять уважение к суду и другим участникам процесса;
- представлять имеющиеся доказательства в установленные сроки и не скрывать их;
- сообщать суду об изменении своих контактных данных — адреса проживания, адреса электронной почты (при наличии);
- содействовать установлению всех обстоятельств дела;
- в случае вызова — присутствовать в судебном заседании либо надлежащим образом уведомить о причине невозможности явки;
- соблюдать порядок судебного заседания: вести себя надлежащим образом, соблюдать правила и не нарушать процедуру.
В Пятом апелляционном административном суде подчеркивают, что знание своих прав и обязанностей помогает избежать ситуаций, когда решения принимаются без участия сторон. Это также снижает процессуальные риски и делает судебный процесс более прозрачным и понятным для граждан.
