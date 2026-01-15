  1. В Україні

Які права і обов’язки у суді мають учасники адміністративної справи

20:06, 15 січня 2026
Що потрібно знати учаснику судового процесу.
У П’ятому апеляційному адміністративному суді нагадали про основні процесуальні права та обовʼязки учасників справи.

Зокрема, учасники справи, мають право:

  • ознайомлюватися з матеріалами справи, робити витяги, копії, і отримувати копії судових рішень;
  • подавати докази, брати участь у судових засіданнях та дослідженні доказів, ставити питання іншим учасникам процесу, свідкам, експертам тощо;
  • подавати заяви, клопотання, пояснення та заперечення;
  • ознайомлюватися з протоколом судового засідання або записом, робити з них копії, подавати зауваження, якщо вважаєте, що там є помилки чи неповнота;
  • оскаржувати рішення суду (у порядку, який встановлений законом);
  • користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.

Основні обов’язки

Не лише права – також є речі, які потрібно робити або уникати. Наприклад:

  • користуватися своїми процесуальними правами добросовісно, не зловживати ними;
  • виявляти повагу до суду та до інших учасників процесу;
  • подавати наявні докази у відповідні строки та не приховувати їх;
  • повідомляти суд про зміну ваших контактів - адреси проживання, електронної пошти, якщо такі є;
  • сприяти встановленню усіх обставин справи;
  • якщо ви викликані - бути присутнім у судовому засіданні або належно повідомити про причину, чому ви не можете бути;
  • поважати порядок судового засідання: належно поводитися, дотримуватися правил, не порушувати процедуру.

У П’ятому апеляційному адміністративному суді наголошують, що знання своїх прав і обов’язків допомагає уникнути ситуацій, коли рішення ухвалюються без участі сторін. Також це зменшує процесуальні ризики та робить судовий процес більш прозорим і зрозумілим для громадян.

