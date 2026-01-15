  1. В Украине

США ввели новые санкции против Ирана из-за подавления протестов

20:14, 15 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Санкции против иранских чиновников введены за действия против протестующих.
США ввели новые санкции против Ирана из-за подавления протестов
Фото: minfin.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В четверг, 15 января, министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Соединенные Штаты ввели санкции против иранских чиновников и банковских сетей, обвинив их в репрессиях против протестующих и отмывании доходов от нефти, пишет Министерство финансов США.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«По указанию президента Трампа Министерство финансов США ввело санкции против ключевых иранских лидеров, причастных к жестоким репрессиям против иранского народа», — заявил Бессент.

По его словам, Минфин будет использовать против режима в Иране «все инструменты, чтобы преследовать тех, кто стоит за тираническими притеснениями прав человека».

Ранее США приостановили обработку виз для граждан 75 стран, в частности России и Ирана.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США санкции Иран

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кадровые вопросы в местных судах: ВСП оставила без рассмотрения одно назначение судьи, по другому — перерыв

ВСП не рассмотрела рекомендацию по назначению судьи в Сумской области и объявила перерыв по делу кандидатки из Кировоградской области.

Подала иск против докладчика: Ирина Савчук не прошла собеседование на должность судьи

Кандидатура Ирины Савчук не соответствует требованиям добропорядочности.

Украина ратифицировала договор о совместных закупках медицинских препаратов с странами ЕС

Украина получает возможность формировать стратегические запасы лекарств в партнерстве с странами ЕС.

Кабмину предлагают утвердить Порядок реализации арестованных активов АРМА: что он изменит

Проект постановления Кабмина о Порядке реализации арестованных активов АРМА передан на согласование в Государственную регуляторную службу.

Квартира на правовой паузе: как сроки и дубликат исполнительного листа остановили взыскание с должников

Апелляционная инстанция напомнила, что без соблюдения процедуры даже законное решение не исполняется.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]