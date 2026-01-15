США ввели новые санкции против Ирана из-за подавления протестов

Санкции против иранских чиновников введены за действия против протестующих.

В четверг, 15 января, министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Соединенные Штаты ввели санкции против иранских чиновников и банковских сетей, обвинив их в репрессиях против протестующих и отмывании доходов от нефти, пишет Министерство финансов США.

«По указанию президента Трампа Министерство финансов США ввело санкции против ключевых иранских лидеров, причастных к жестоким репрессиям против иранского народа», — заявил Бессент.

По его словам, Минфин будет использовать против режима в Иране «все инструменты, чтобы преследовать тех, кто стоит за тираническими притеснениями прав человека».

Ранее США приостановили обработку виз для граждан 75 стран, в частности России и Ирана.

