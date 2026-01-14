  1. В мире

США приостановили обработку виз для граждан 75 стран, в частности России и Ирана

16:58, 14 января 2026
Инструкция предписывает консулам отказывать в визах заявителям, которых считают возможными получателями государственных выплат.
Фото: iStock
Государственный департамент США объявил о временной приостановке обработки всех типов виз для граждан 75 стран в рамках пересмотра процедур проверки заявителей. Пауза вступает в силу с 21 января и продлится на неопределенный срок — до завершения переоценки визовых правил.

Как сообщает Fox News со ссылкой на внутренний меморандум Госдепартамента, ограничения введены в рамках усиления контроля за заявителями, которых могут признать потенциальными получателями государственной помощи в США (так называемое правило public charge).

В перечень стран, на которые распространяется пауза, входят, в частности, Сомали, Россия, Афганистан, Иран, Ирак, Египет, Бразилия, Нигерия, Таиланд, Йемен и ряд других государств.

Документ поручает американским консулам временно отказывать в выдаче виз в соответствии с действующим законодательством, пока продолжается пересмотр процедур скрининга и оценки рисков. Речь идет об анализе таких факторов, как возраст заявителя, состояние здоровья, уровень знания английского языка, финансовое положение, а также вероятность потребности в долгосрочном медицинском уходе.

Согласно новым подходам, в визе могут отказать, в частности, лицам пожилого возраста, людям с серьезными проблемами со здоровьем или тем, кто ранее получал денежную государственную помощь либо находился в стационарных учреждениях.

В Госдепартаменте отметили, что исключения из паузы будут «очень ограниченными» и возможны лишь после прохождения заявителями углубленной проверки на соответствие критериям public charge.

Правило public charge существует в американском иммиграционном законодательстве десятилетиями, однако его практическое применение менялось в зависимости от администрации.

США виза

