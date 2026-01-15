США запровадили нові санкції проти Ірану через придушення протестів

Санкції проти іранських чиновників запровадили за дії проти протестувальників.

У четвер, 15 січня, міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що Сполучені Штати запровадили санкції проти іранських чиновників і банківських мереж, звинувативши їх у репресіях проти протестувальників і відмиванні доходів від нафти, пише Міністерство фінансів США.

«За вказівкою президента Трампа, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти ключових іранських лідерів, причетних до жорстоких репресій проти іранського народу», – заявив Бессент.

За його словами, Мінфін використовуватиме проти режиму в Ірані «всі інструменти, щоб переслідувати тих, хто стоїть за тиранічними утисками прав людини».

Раніше США призупинили обробку віз для громадян 75 країн, зокрема Росії та Ірану.

