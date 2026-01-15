Вклеивание фото в паспорт-книжечку — когда нужно обращаться в ГМС и сколько это стоит
20:28, 15 января 2026
Для вклеивания фотографии в паспорт необходимо подать некоторые документы.
Миграционная служба Волынской области сообщила, когда необходимо вклеивать фотографию в паспорт гражданина Украины (образца 1994 года).
«Фотокартка вклеивается после достижения соответствующего возраста (25 и 45 лет). Услуга бесплатная», — сообщили в ведомстве.
Какие документы необходимы?
Для вклеивания фотокартки необходимо подать:
- личное заявление о вклеивании фотокартки;
- паспорт гражданина Украины образца 1994 года;
- 2 фотокартки размером 3,5 × 4,5 см, соответствующие возрасту заявителя;
- если паспорт оформлен подразделением ГМС, которое прекратило работу или временно не осуществляет полномочия, а картотеки заявлений о выдаче паспорта не сохранились — дополнительно подаются все имеющиеся документы, в том числе с фотоизображением лица;
- решение суда — для лиц, которые не обратились своевременно для вклеивания фото и не желают обменивать паспорт образца 1994 года на ID-карту.
Срок рассмотрения заявления
До 5 рабочих дней с момента обращения.
В случае необходимости дополнительной проверки срок может быть продлен, но не более чем до 30 календарных дней (с письменным уведомлением заявителя).
