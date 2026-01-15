  1. В Украине

Вклеивание фото в паспорт-книжечку — когда нужно обращаться в ГМС и сколько это стоит

20:28, 15 января 2026
Для вклеивания фотографии в паспорт необходимо подать некоторые документы.
Миграционная служба Волынской области сообщила, когда необходимо вклеивать фотографию в паспорт гражданина Украины (образца 1994 года).

«Фотокартка вклеивается после достижения соответствующего возраста (25 и 45 лет). Услуга бесплатная», — сообщили в ведомстве.

Какие документы необходимы?

Для вклеивания фотокартки необходимо подать:

  • личное заявление о вклеивании фотокартки;
  • паспорт гражданина Украины образца 1994 года;
  • 2 фотокартки размером 3,5 × 4,5 см, соответствующие возрасту заявителя;
  • если паспорт оформлен подразделением ГМС, которое прекратило работу или временно не осуществляет полномочия, а картотеки заявлений о выдаче паспорта не сохранились — дополнительно подаются все имеющиеся документы, в том числе с фотоизображением лица;
  • решение суда — для лиц, которые не обратились своевременно для вклеивания фото и не желают обменивать паспорт образца 1994 года на ID-карту.

Срок рассмотрения заявления

До 5 рабочих дней с момента обращения.

В случае необходимости дополнительной проверки срок может быть продлен, но не более чем до 30 календарных дней (с письменным уведомлением заявителя).

паспорт

