Вклеивание фото в паспорт-книжечку — когда нужно обращаться в ГМС и сколько это стоит

Для вклеивания фотографии в паспорт необходимо подать некоторые документы.

Миграционная служба Волынской области сообщила, когда необходимо вклеивать фотографию в паспорт гражданина Украины (образца 1994 года).

«Фотокартка вклеивается после достижения соответствующего возраста (25 и 45 лет). Услуга бесплатная», — сообщили в ведомстве.

Какие документы необходимы?

Для вклеивания фотокартки необходимо подать:

личное заявление о вклеивании фотокартки;

паспорт гражданина Украины образца 1994 года;

2 фотокартки размером 3,5 × 4,5 см, соответствующие возрасту заявителя;

если паспорт оформлен подразделением ГМС, которое прекратило работу или временно не осуществляет полномочия, а картотеки заявлений о выдаче паспорта не сохранились — дополнительно подаются все имеющиеся документы, в том числе с фотоизображением лица;

решение суда — для лиц, которые не обратились своевременно для вклеивания фото и не желают обменивать паспорт образца 1994 года на ID-карту.

Срок рассмотрения заявления

До 5 рабочих дней с момента обращения.

В случае необходимости дополнительной проверки срок может быть продлен, но не более чем до 30 календарных дней (с письменным уведомлением заявителя).

