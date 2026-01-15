  1. В Україні

Вклеювання фото у паспорт-книжечку — коли потрібно звертатись до ДМС і скільки це коштує

20:28, 15 січня 2026
Для вклеювання фотокартки у паспорт потрібно подати деякі документи.
Міграційна служба Волинської області повідомила, коли потрібно вклеювати фото у паспорт громадянина України (зразка 1994 року).

«Фотокартка вклеюється після досягнення відповідного віку (25-ти та 45-ти років). Послуга безкоштовна», - заявили у відомстві.

Які документи необхідні?

Для вклеювання фотокартки потрібно подати:

- особисту заяву про вклеювання фотокартки;

- паспорт громадянина України зразка 1994 року;

- 2 фотокартки розміром 3,5 × 4,5 см, що відповідають віку заявника;

- якщо паспорт оформлений підрозділом ДМС, який припинив роботу або тимчасово не здійснює повноваження, картотеки заяв про видачу паспорта якого не збереглися— додатково подаються всі наявні документи, у тому числі з фотозображенням особи;

- рішення суду — для осіб, які не звернулися вчасно для вклеювання фото та не бажають обмінювати паспорт зразка 1994 року на ID-картку.

Строк розгляду заяви

До 5 робочих днів з моменту звернення.

У разі необхідності додаткової перевірки — строк може бути продовжений, але не більше ніж до 30 календарних днів (з письмовим інформуванням заявника).

