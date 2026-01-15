Вклеювання фото у паспорт-книжечку — коли потрібно звертатись до ДМС і скільки це коштує
Міграційна служба Волинської області повідомила, коли потрібно вклеювати фото у паспорт громадянина України (зразка 1994 року).
«Фотокартка вклеюється після досягнення відповідного віку (25-ти та 45-ти років). Послуга безкоштовна», - заявили у відомстві.
Які документи необхідні?
Для вклеювання фотокартки потрібно подати:
- особисту заяву про вклеювання фотокартки;
- паспорт громадянина України зразка 1994 року;
- 2 фотокартки розміром 3,5 × 4,5 см, що відповідають віку заявника;
- якщо паспорт оформлений підрозділом ДМС, який припинив роботу або тимчасово не здійснює повноваження, картотеки заяв про видачу паспорта якого не збереглися— додатково подаються всі наявні документи, у тому числі з фотозображенням особи;
- рішення суду — для осіб, які не звернулися вчасно для вклеювання фото та не бажають обмінювати паспорт зразка 1994 року на ID-картку.
Строк розгляду заяви
До 5 робочих днів з моменту звернення.
У разі необхідності додаткової перевірки — строк може бути продовжений, але не більше ніж до 30 календарних днів (з письмовим інформуванням заявника).
