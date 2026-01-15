  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Руководитель управления образования, которого подозревают в растрате средств, обжаловал отстранение и домашний арест: что решил суд

19:28, 15 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Должностное лицо подозревают в растрате более 2,4 млн грн бюджетных средств и служебном подлоге.
Руководитель управления образования, которого подозревают в растрате средств, обжаловал отстранение и домашний арест: что решил суд
Фото: Национальная полиция
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений определения следственного судьи о применении к начальнику управления образования и науки Каменец-Подольского городского совета меры пресечения в виде ночного домашнего ареста и о его отстранении от занимаемой должности. Должностное лицо подозревают в растрате 2 417 173 грн бюджетных средств и служебном подлоге при реализации проекта по капитальному ремонту пищеблока лицея в городе Каменец-Подольский. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Апелляционные жалобы защитника подозреваемого суд отклонил. Таким образом, должностное лицо будет находиться под ночным домашним арестом до 17 февраля 2026 года. Срок действия определения об отстранении от должности — до 31 января 2026 года.

В своих апелляционных жалобах защитник просил отменить определения следственного судьи Хмельницкого горрайонного суда, ссылаясь на необоснованность подозрения и отсутствие оснований для применения меры пресечения и отстранения от должности. Адвокат указывал, что за время досудебного расследования подозреваемый не препятствовал следствию, не влиял на свидетелей и не пытался уклоняться от суда, имеет прочные социальные связи, постоянное место работы и положительную репутацию. По его мнению, отстранение от должности не способствует расследованию, а напротив — создает негативные последствия для деятельности управления образования и науки.

По результатам рассмотрения апелляционных жалоб апелляционный суд пришел к выводу, что на данной стадии досудебного расследования подозрение является обоснованным и подтверждается материалами уголовного производства. Коллегия судей также согласилась с выводами следственного судьи о наличии рисков, в частности возможного незаконного влияния подозреваемого на свидетелей и других подозреваемых, уничтожения, сокрытия или искажения документов, имеющих значение для расследования, а также иного противоправного препятствования уголовному производству.

С учетом всех обстоятельств дела и сведений о личности подозреваемого апелляционный суд признал применение ночного домашнего ареста законным. Коллегия судей также подтвердила обоснованность его отстранения от занимаемой должности.

По данным досудебного расследования, начальник управления образования и науки Каменец-Подольского городского совета, злоупотребляя служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, путем служебного подлога совершил растрату бюджетных средств в пользу подрядной организации в особо крупных размерах, чем причинил территориальной громаде материальный ущерб на сумму 2 417 173 грн.

Кроме начальника управления, о подозрении в совершении уголовных правонарушений сообщено его заместителю, руководителю частного предприятия и физическому лицу-предпринимателю — инженеру технического надзора.

С полными текстами определений апелляционного суда по делу № 686/35080/25 можно ознакомиться в ЕГССР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд решение суда судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кадровые вопросы в местных судах: ВСП оставила без рассмотрения одно назначение судьи, по другому — перерыв

ВСП не рассмотрела рекомендацию по назначению судьи в Сумской области и объявила перерыв по делу кандидатки из Кировоградской области.

Подала иск против докладчика: Ирина Савчук не прошла собеседование на должность судьи

Кандидатура Ирины Савчук не соответствует требованиям добропорядочности.

Украина ратифицировала договор о совместных закупках медицинских препаратов с странами ЕС

Украина получает возможность формировать стратегические запасы лекарств в партнерстве с странами ЕС.

Кабмину предлагают утвердить Порядок реализации арестованных активов АРМА: что он изменит

Проект постановления Кабмина о Порядке реализации арестованных активов АРМА передан на согласование в Государственную регуляторную службу.

Квартира на правовой паузе: как сроки и дубликат исполнительного листа остановили взыскание с должников

Апелляционная инстанция напомнила, что без соблюдения процедуры даже законное решение не исполняется.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]