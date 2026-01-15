Руководитель управления образования, которого подозревают в растрате средств, обжаловал отстранение и домашний арест: что решил суд

Должностное лицо подозревают в растрате более 2,4 млн грн бюджетных средств и служебном подлоге.

Фото: Национальная полиция

Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений определения следственного судьи о применении к начальнику управления образования и науки Каменец-Подольского городского совета меры пресечения в виде ночного домашнего ареста и о его отстранении от занимаемой должности. Должностное лицо подозревают в растрате 2 417 173 грн бюджетных средств и служебном подлоге при реализации проекта по капитальному ремонту пищеблока лицея в городе Каменец-Подольский. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

Апелляционные жалобы защитника подозреваемого суд отклонил. Таким образом, должностное лицо будет находиться под ночным домашним арестом до 17 февраля 2026 года. Срок действия определения об отстранении от должности — до 31 января 2026 года.

В своих апелляционных жалобах защитник просил отменить определения следственного судьи Хмельницкого горрайонного суда, ссылаясь на необоснованность подозрения и отсутствие оснований для применения меры пресечения и отстранения от должности. Адвокат указывал, что за время досудебного расследования подозреваемый не препятствовал следствию, не влиял на свидетелей и не пытался уклоняться от суда, имеет прочные социальные связи, постоянное место работы и положительную репутацию. По его мнению, отстранение от должности не способствует расследованию, а напротив — создает негативные последствия для деятельности управления образования и науки.

По результатам рассмотрения апелляционных жалоб апелляционный суд пришел к выводу, что на данной стадии досудебного расследования подозрение является обоснованным и подтверждается материалами уголовного производства. Коллегия судей также согласилась с выводами следственного судьи о наличии рисков, в частности возможного незаконного влияния подозреваемого на свидетелей и других подозреваемых, уничтожения, сокрытия или искажения документов, имеющих значение для расследования, а также иного противоправного препятствования уголовному производству.

С учетом всех обстоятельств дела и сведений о личности подозреваемого апелляционный суд признал применение ночного домашнего ареста законным. Коллегия судей также подтвердила обоснованность его отстранения от занимаемой должности.

По данным досудебного расследования, начальник управления образования и науки Каменец-Подольского городского совета, злоупотребляя служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, путем служебного подлога совершил растрату бюджетных средств в пользу подрядной организации в особо крупных размерах, чем причинил территориальной громаде материальный ущерб на сумму 2 417 173 грн.

Кроме начальника управления, о подозрении в совершении уголовных правонарушений сообщено его заместителю, руководителю частного предприятия и физическому лицу-предпринимателю — инженеру технического надзора.

С полными текстами определений апелляционного суда по делу № 686/35080/25 можно ознакомиться в ЕГССР.

