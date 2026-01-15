  1. Судова практика
  2. / В Україні

Керівник управління освіти, якогого підозрюють у розтраті коштів, оскаржив відсторонення й домашній арешт: що вирішив суд

19:28, 15 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Посадовця підозрюють у розтраті понад 2,4 млн грн бюджетних коштів та службовому підробленні
Керівник управління освіти, якогого підозрюють у розтраті коштів, оскаржив відсторонення й домашній арешт: що вирішив суд
Фото: Національна поліція
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Хмельницький апеляційний суд залишив без змін ухвали слідчого судді про застосування до начальника управління освіти і науки Кам`янець-Подільської міської ради запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту та про його відсторонення від займаної посади. Посадовця підозрюють у розтраті 2 417 173 грн бюджетних коштів та службовому підробленні під час реалізації проєкту з капітального ремонту харчоблоку ліцею в місті Кам’янці-Подільському. Про це повідомив Хмельницький апеляційний суд.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Апеляційні скарги захисника підозрюваного суд відхилив. Відтак посадовець перебуватиме під нічним домашнім арештом до 17 лютого 2026 року. Строк дії ухвали про відсторонення від посади – до 31 січня 2026 року.

У своїх апеляційних скаргах захисник просив скасувати ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, посилаючись на необґрунтованість підозри та відсутність підстав для застосування запобіжного заходу і відсторонення від посади. Адвокат зазначав, що за час досудового розслідування підозрюваний не перешкоджав слідству, не впливав на свідків і не намагався ухилятися від суду, має міцні соціальні зв’язки, постійне місце роботи та позитивну репутацію. На його думку, відсторонення від посади не сприяє розслідуванню, натомість створює негативні наслідки для діяльності управління освіти і науки.

За результатами розгляду апеляційних скарг апеляційний суд дійшов висновку, що на цій стадії досудового розслідування підозра є обґрунтованою та підтверджується матеріалами кримінального провадження. Колегія суддів також погодилася з висновками слідчого судді про наявність ризиків, зокрема можливого незаконного впливу підозрюваного на свідків та інших підозрюваних, знищення, приховування чи спотворення документів, які мають значення для розслідування, а також іншого протиправного перешкоджання кримінальному провадженню.

З урахуванням усіх обставин справи та відомостей про особу підозрюваного апеляційний суд визнав застосування нічного домашнього арешту законним. Колегія суддів також підтвердила обґрунтованість відсторонення його від займаної посади.

За даними досудового розслідування, начальник управління освіти і науки Кам`янець-Подільської міської ради, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, шляхом службового підроблення здійснив розтрату бюджетних коштів на користь підрядної організації в особливо великих розмірах, чим завдав територіальній громаді матеріальної шкоди на суму 2 417 173 грн.

Окрім начальника управління, про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень повідомлено його заступниці, керівнику приватного підприємства та фізичній особі-підприємцю – інженеру технічного нагляду.

З повними текстами ухвал апеляційного суду у справі № 686/35080/25 можна ознайомитися у ЄДРСР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд рішення суду судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Максимальна денна ставка за кредитами може впасти майже в 4 рази — законопроєкт

Парламентарі пропонують обмежити денну процентну ставку за споживчими кредитами, щоб зменшити фінансове навантаження на позичальників.

БЕБ може отримати доступ користування спеціальними радіочастотами: у Раді готують зміни до закону

Законопроєкт дозволить БЕБ користуватися смугами радіочастот спеціального користування на безоплатній основі.

Відстрочка на 12 місяців для контрактників: законопроєкт готують до повторного другого читання

Проєкт закону направили Комітету для доопрацювання.

У Раді хочуть визначити межі Першого заступника і заступника Голови ВРУ щодо участі у ТСК

Перший заступник та заступник Голови Верховної Ради одночасно зможуть бути членами не більше двох тимчасових слідчих комісій.

Електронний землеустрій та конфіскація земель: Комітет рекомендує законопроект, який частково перепише земельне законодавство

Аграрний комітет Верховної Ради схвалив законопроект про цифровізацію землеустрою та нові підходи до конфіскації і продажу земельних ділянок.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]