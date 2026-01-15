Керівник управління освіти, якогого підозрюють у розтраті коштів, оскаржив відсторонення й домашній арешт: що вирішив суд

Посадовця підозрюють у розтраті понад 2,4 млн грн бюджетних коштів та службовому підробленні

Хмельницький апеляційний суд залишив без змін ухвали слідчого судді про застосування до начальника управління освіти і науки Кам`янець-Подільської міської ради запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту та про його відсторонення від займаної посади. Посадовця підозрюють у розтраті 2 417 173 грн бюджетних коштів та службовому підробленні під час реалізації проєкту з капітального ремонту харчоблоку ліцею в місті Кам’янці-Подільському. Про це повідомив Хмельницький апеляційний суд.

Апеляційні скарги захисника підозрюваного суд відхилив. Відтак посадовець перебуватиме під нічним домашнім арештом до 17 лютого 2026 року. Строк дії ухвали про відсторонення від посади – до 31 січня 2026 року.

У своїх апеляційних скаргах захисник просив скасувати ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, посилаючись на необґрунтованість підозри та відсутність підстав для застосування запобіжного заходу і відсторонення від посади. Адвокат зазначав, що за час досудового розслідування підозрюваний не перешкоджав слідству, не впливав на свідків і не намагався ухилятися від суду, має міцні соціальні зв’язки, постійне місце роботи та позитивну репутацію. На його думку, відсторонення від посади не сприяє розслідуванню, натомість створює негативні наслідки для діяльності управління освіти і науки.

За результатами розгляду апеляційних скарг апеляційний суд дійшов висновку, що на цій стадії досудового розслідування підозра є обґрунтованою та підтверджується матеріалами кримінального провадження. Колегія суддів також погодилася з висновками слідчого судді про наявність ризиків, зокрема можливого незаконного впливу підозрюваного на свідків та інших підозрюваних, знищення, приховування чи спотворення документів, які мають значення для розслідування, а також іншого протиправного перешкоджання кримінальному провадженню.

З урахуванням усіх обставин справи та відомостей про особу підозрюваного апеляційний суд визнав застосування нічного домашнього арешту законним. Колегія суддів також підтвердила обґрунтованість відсторонення його від займаної посади.

За даними досудового розслідування, начальник управління освіти і науки Кам`янець-Подільської міської ради, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, шляхом службового підроблення здійснив розтрату бюджетних коштів на користь підрядної організації в особливо великих розмірах, чим завдав територіальній громаді матеріальної шкоди на суму 2 417 173 грн.

Окрім начальника управління, про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень повідомлено його заступниці, керівнику приватного підприємства та фізичній особі-підприємцю – інженеру технічного нагляду.

З повними текстами ухвал апеляційного суду у справі № 686/35080/25 можна ознайомитися у ЄДРСР.

