Верховный Суд разграничил материальную и процессуальную добросовестность и определил последствия злоупотребление ими

КГС ВС разъяснил, где проходит граница между добросовестностью и злоупотреблением процессуальными правами.

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда по делу № 439/1225/14-ц считает, что апелляционный суд не наделён полномочиями закрывать апелляционное производство как ошибочно открытое в случае выявления того, что восстановление срока на апелляционное обжалование и открытие апелляционного производства состоялись на основании недостоверных данных. В таком случае апелляционный суд вправе признать соответствующие действия заявителя злоупотреблением процессуальными правами и оставить апелляционную жалобу без рассмотрения.

В каждом случае суд должен оценить доводы, приведённые в ходатайстве о восстановлении срока, и сделать мотивированный вывод о уважительности или неуважительности причин его пропуска, установить, является ли такой срок значительным и не будет ли его восстановление вмешательством в принцип юридической определённости с учётом баланса общественного и частного интереса.

Уважительными причинами признаются лишь те обстоятельства, которые были объективно непреодолимыми, то есть не зависели от волеизъявления лица, обратившегося с апелляционной жалобой, были связаны с действительно существенными обстоятельствами, препятствиями или трудностями, которые сделали невозможным своевременное обращение в суд. Такие обстоятельства должны быть подтверждены соответствующими и надлежащими доказательствами (постановление Большой Палаты Верховного Суда от 10 сентября 2025 года по делу № 601/485/23 (пункты 52, 54)).

Независимо от уважительности причин пропуска срока на апелляционное обжалование суд апелляционной инстанции отказывает в открытии апелляционного производства, если апелляционная жалоба подана по истечении одного года со дня составления полного судебного решения, за исключением случаев:

подачи апелляционной жалобы лицом, не уведомлённым о рассмотрении дела или не привлечённым к участию в нём, если суд принял решение о его правах, свободах, интересах и (или) обязанностях;



пропуска срока на апелляционное обжалование вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы (часть вторая статьи 358 ГПК Украины).



Парламент императивно установил процессуальные ограничения для обжалования судебного решения по истечении годичного срока. Поэтому в случае такого обжалования суду следует выяснять соблюдение условий, предусмотренных ГПК Украины, а именно:

а) подана ли апелляционная жалоба лицом, не уведомлённым о рассмотрении дела или не привлечённым к участию в нём, если суд принял решение о его правах, свободах, интересах и (или) обязанностях;

б) был ли пропущен срок на апелляционное обжалование вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы (постановление Верховного Суда в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда от 4 июня 2025 года по делу № 477/735/16-ц, от 8 октября 2025 года по делу № 940/205/20 (пункт 34)).

Суд апелляционной инстанции закрывает апелляционное производство, если:

(1) после открытия апелляционного производства лицо, подавшее апелляционную жалобу, заявило ходатайство об отказе от жалобы, за исключением случаев, когда имеются возражения других лиц, присоединившихся к апелляционной жалобе;

(2) после открытия апелляционного производства выявлено, что апелляционная жалоба не подписана, подана лицом, не имеющим процессуальной дееспособности, либо подписана лицом, не имеющим права её подписывать;

(3) после открытия апелляционного производства по апелляционной жалобе, поданной лицом по основаниям разрешения судом вопроса о его правах, свободах, интересах и (или) обязанностях, установлено, что судебным решением вопрос о правах, свободах, интересах и (или) обязанностях такого лица не решался.

Указанные положения не предусматривают возможности закрытия апелляционного производства по основанию его ошибочного открытия.

Участники судебного процесса и их представители должны добросовестно пользоваться процессуальными правами; злоупотребление процессуальными правами не допускается.

Таким образом, на лиц, участвующих в деле, возлагается общий обязанность — добросовестно осуществлять свои процессуальные права и выполнять процессуальные обязанности.

Добросовестность следует понимать как реализацию прав и исполнение обязанностей, предусматривающих использование прав по назначению и осуществление обязанностей в пределах, определённых законом (постановление Большой Палаты Верховного Суда от 10 сентября 2025 года по делу № 601/485/23 (пункт 75)).

Добрая совесть — это определённый стандарт поведения, характеризующийся честностью, открытостью и уважением интересов другой стороны правоотношений (постановления Верховного Суда в составе Объединённой палаты Кассационного гражданского суда от 10 апреля 2019 года по делу № 390/34/17, от 11 ноября 2019 года по делу № 337/474/14-ц и др.), в том числе процессуальных.

Необходимо разграничивать материальную и процессуальную добросовестность, злоупотребление процессуальными правами и злоупотребление материальными (гражданскими) правами как по сфере применения соответствующих юридических конструкций, так и по последствиям такого применения.

Материальная добросовестность определяется, в частности, пунктом 6 статьи 3 Гражданского кодекса Украины, а процессуальная — в частности, статьёй 44 ГПК Украины (постановление Верховного Суда в составе Объединённой палаты Кассационного гражданского суда от 4 ноября 2024 года по делу № 532/1550/23, Верховного Суда в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда от 17 сентября 2025 года по делам № 758/10275/21 и № 754/3801/23 и др.).

В случае злоупотребления процессуальными правами суд вправе оставить без рассмотрения или вернуть жалобу, заявление, ходатайство, иск либо применить иные меры процессуального принуждения.

В то же время последствием злоупотребления материальными (гражданскими) правами может быть, в частности, отказ в защите гражданского права и интереса, то есть отказ в иске (постановления Верховного Суда от 3 июня 2020 года по делу № 318/89/18, от 17 ноября 2021 года по делу № 757/30424/18, от 9 августа 2023 года по делу № 932/4154/22, от 17 сентября 2025 года по делам № 758/10275/21, постановление Объединённой палаты Кассационного хозяйственного суда от 19 февраля 2021 года по делу № 904/2979/20, постановление Кассационного гражданского суда от 24 апреля 2024 года по делу № 686/16569/22).

В зависимости от конкретных обстоятельств суд может признать злоупотреблением процессуальными правами действия, противоречащие задачам гражданского судопроизводства, в частности:

подачу жалобы на судебное решение, которое не подлежит обжалованию, не является действующим либо срок его действия истёк, подачу ходатайства (заявления) для разрешения вопроса, который уже решён судом, при отсутствии иных оснований или новых обстоятельств, заявление заведомо необоснованного отвода либо совершение иных аналогичных действий, направленных на необоснованное затягивание или воспрепятствование рассмотрению дела или исполнению судебного решения;



подачу нескольких исков к одному и тому же ответчику (ответчикам) с тем же предметом и по тем же основаниям либо подачу нескольких исков с аналогичным предметом и аналогичными основаниями, либо совершение иных действий, целью которых является манипулирование автоматизированным распределением дел между судьями;



подачу заведомо необоснованного иска, иска при отсутствии предмета спора либо в споре, который имеет очевидно искусственный характер;



необоснованное или искусственное объединение исковых требований с целью изменения подсудности дела либо заведомо необоснованное привлечение лица в качестве ответчика (соответчика) с той же целью;



заключение мирового соглашения, направленного во вред правам третьих лиц, умышленное непредставление сведений о лицах, которые должны быть привлечены к участию в деле.



Перечень действий, которые могут быть признаны судом злоупотреблением процессуальными правами, не является исчерпывающим. Суд может признать таким злоупотреблением также иные действия, имеющие соответствующую направленность и характер (постановление Большой Палаты Верховного Суда от 10 сентября 2025 года по делу № 601/485/23 (пункт 77)).

Подача апелляционной жалобы с пропуском срока и с указанием в ходатайстве о его восстановлении недостоверных сведений о дате получения судебного решения направлена на неправомерное получение процессуального права на апелляционное обжалование вне пределов установленных законом сроков и является обстоятельством, аналогичным тем, которые в части второй статьи 44 ГПК Украины определены как действия, противоречащие задачам гражданского судопроизводства (постановление Большой Палаты Верховного Суда от 10 сентября 2025 года по делу № 601/485/23 (пункт 78)).

Таким образом, КГС ВС постановил, что в случае установления после открытия апелляционного производства, которое состоялось при отсутствии материалов дела, того, что отсутствовали основания для восстановления срока на апелляционное обжалование, поскольку причины, послужившие основанием для такого восстановления, являются неуважительными и опровергнуты материалами дела, поступившими после открытия апелляционного производства, апелляционный суд признаёт действия заявителя злоупотреблением процессуальными правами на основании части второй статьи 44 ГПК Украины и оставляет апелляционную жалобу без рассмотрения.

Обстоятельства дела

В 2014 году суд первой инстанции удовлетворил иск о признании права собственности на объект самовольного строительства. Решение вступило в законную силу и в течение длительного времени не обжаловалось.

Лишь более чем через десять лет прокурор обратился с апелляционной жалобой, действуя в интересах государства в лице Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины (ДИАМ), которая не существовала на момент принятия решения, а также в интересах городского совета — правопреемника сельского совета, участвовавшего в деле.

Уважительность пропуска срока на апелляционное обжалование прокурор обосновывал тем, что копию решения суда первой инстанции получил лишь 13 января 2025 года, а потому подал апелляцию вскоре после ознакомления с ним.

Львовский апелляционный суд согласился с приведёнными аргументами, восстановил срок на апелляционное обжалование и открыл апелляционное производство. Однако после поступления материалов дела пришёл к противоположному выводу.

Выяснилось, что ещё в августе 2024 года прокуратура официально обращалась с запросом об ознакомлении с материалами дела, а соответствующая отметка подтверждает, что прокурор фактически ознакомился с ними 15 августа 2024 года. Таким образом, заявленная в апелляционной жалобе дата первого ознакомления — 13 января 2025 года — не соответствовала действительности.

На этом основании апелляционный суд признал, что срок был восстановлен необоснованно, и закрыл апелляционное производство как ошибочно открытое.

Не согласившись с таким подходом, прокурор подал кассационную жалобу. Среди ключевых доводов — утверждение о том, что апелляционный суд ограничился оценкой осведомлённости прокуратуры о решении суда первой инстанции, но не учёл момент, с которого о возможном нарушении интересов государства узнала именно ДИАМ.

Кроме того, прокурор указывал, что ни ДИАМ, ни городской совет как правопреемник сельского совета самостоятельно не принимали мер по апелляционному обжалованию решения суда первой инстанции.

Коллегия судей Кассационного гражданского суда отметила, что апелляционный суд обоснованно исходил из того, что прокурор был осведомлён о решении суда первой инстанции ранее, чем ДИАМ, в интересах которой подана апелляционная жалоба.

При таких обстоятельствах определение даты, с которой именно ДИАМ узнала о решении, не имеет правового значения. Верховный Суд сослался на устоявшуюся практику Большой Палаты, согласно которой осведомлённость представителя государства является решающей для исчисления процессуальных сроков.

Отдельное внимание Верховный Суд уделил институциональным изменениям в системе органов архитектурно-строительного контроля.

ДИАМ была создана лишь в 2020 году. До этого функции государственного архитектурно-строительного контроля и надзора осуществляли органы ГАСИ, в частности Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля во Львовской области, которая была участником дела и прекратила деятельность в 2015 году.

Верховный Суд подчеркнул: ни ГАСИ, ни её территориальные органы не были лишены возможности обжаловать решение суда первой инстанции в установленные сроки. Поэтому создание нового органа — ДИАМ — не порождает нового права на апелляционное обжалование судебного решения по истечении сроков.

Аналогичный подход применён и к органам местного самоуправления. Переход полномочий от сельского совета к городскому совету как правопреемнику не влияет на начало течения срока апелляционного обжалования и не восстанавливает его.

В то же время Верховный Суд пришёл к принципиальному выводу: апелляционный суд не имел полномочий закрывать апелляционное производство как ошибочно открытое.

