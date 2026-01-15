В Киеве около 300 многоэтажных домов остаются без отопления — Кличко

Виталий Кличко также отметил, что ситуация с энергоснабжением, от которого зависит обеспечение коммунальных услуг, остается очень сложной.

Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на сегодня около 300 многоэтажных домов столицы остаются без отопления.

«Из тех 6000, где не было теплоснабжения после массированной атаки на столицу 9 января.

Коммунальные службы продолжают круглосуточно ремонтировать поврежденную врагом критическую инфраструктуру», — заявил он.

Ситуация с энергоснабжением, от которого зависит предоставление коммунальных услуг, остается крайне сложной.

«В настоящее время Киев живет по экстренным графикам отключений электроэнергии. Почасовые графики не действуют. Энергетики также работают в режиме 24/7, преодолевая последствия чрезвычайной ситуации.

Напомню, город запитал объекты критической инфраструктуры мощными генераторами и мобильными котельными.

К генераторам подключают и теплопункты некоторых крупных многоэтажек, где нет тепла и света уже шестые сутки», — сказал он.

Также Кличко добавил, что в столице функционируют более 1200 пунктов обогрева.

