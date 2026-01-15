  1. В Україні

У Києві близько 300 багатоповерхових будинків залишаються без опалення — Кличко

19:42, 15 січня 2026
Віталій Кличко також зазначив, що ситуація з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається дуже складною.
Фото: kyivcity.gov.ua
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на сьогодні близько 300 багатоповерхових будинків міста залишаються без опалення.

«З тих 6000, де не було теплопостачання після масованої атаки на столицю 9 січня.

Комунальники продовжують цілодобово ремонтувати пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру», - заявив він.

Ситуація ж з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається дуже складною.

«Наразі Київ живе за екстреними графіками відключень світла. Погодинні графіки не діють. Енергетики теж працюють 24/7, долаючи наслідки надзвичайної ситуації. 

Нагадаю, місто заживило обʼєкти критичної інфраструктури потужними генераторами та мобільними котельнями. 

Підʼєднують до генераторів і теплопункти деяких великих багатоповерхівок, де немає тепла і світла вже шосту добу», - заявив він.

Також Кличко додав, що у столиці працюють понад 1200 пунктів обігріву.

Київ Віталій Кличко

