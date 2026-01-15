У Києві близько 300 багатоповерхових будинків залишаються без опалення — Кличко

Віталій Кличко також зазначив, що ситуація з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається дуже складною.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на сьогодні близько 300 багатоповерхових будинків міста залишаються без опалення.

«З тих 6000, де не було теплопостачання після масованої атаки на столицю 9 січня.

Комунальники продовжують цілодобово ремонтувати пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру», - заявив він.

Ситуація ж з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається дуже складною.

«Наразі Київ живе за екстреними графіками відключень світла. Погодинні графіки не діють. Енергетики теж працюють 24/7, долаючи наслідки надзвичайної ситуації.

Нагадаю, місто заживило обʼєкти критичної інфраструктури потужними генераторами та мобільними котельнями.

Підʼєднують до генераторів і теплопункти деяких великих багатоповерхівок, де немає тепла і світла вже шосту добу», - заявив він.

Також Кличко додав, що у столиці працюють понад 1200 пунктів обігріву.

