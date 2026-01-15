ВККС рекомендует командировать семерых судей в другие суды

Судей рекомендуется командировать в другие суды сроком на один год.

На заседании Первой и Второй палат Высшей квалификационной комиссии судей 14 января был рассмотрен вопрос о внесении представления с рекомендацией о командировании судей в другие суды того же уровня и специализации для осуществления правосудия. Об этом сообщила ВККС.

В связи с изменением территориальной подсудности судебных дел Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировании сроком на один год:

судьи Торецкого городского суда Донецкой области Мигалевича Валерия Владимировича — в Апостоловский районный суд Днепропетровской области;

судьи Добропольского городского районного суда Донецкой области Корнеевой Владлены Викторовны — в Апостоловский районный суд Днепропетровской области;

судьи Марьинского районного суда Донецкой области Шкарлат Яны Юрьевны — в Апостоловский районный суд Днепропетровской области;

судьи Центрального районного суда города Мариуполя Донецкой области Мельник Ирины Алексеевны — в Шевченковский районный суд города Днепра.

В связи с чрезмерным уровнем судебной нагрузки в суде Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировании сроком на один год:

судьи Шептицкого городского суда Львовской области Демьяновской Юлии Дмитриевны — в Пустомытовский районный суд Львовской области;

судьи Покровского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области Дехты Ростислава Владимировича — в Днепровский районный суд города Киева;

судьи Голосеевского районного суда города Киева Слободянюк Аллы Владимировны — в Днепровский районный суд города Киева.

