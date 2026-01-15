ВККС рекомендує відрядити сімох суддів до інших судів
В засіданні Першої та Другої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів 14 січня розглянуто питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження суддів до інших судів того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя. Про це повідомила ВККС
У зв’язку із зміною територіальної підсудності судових справ Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік:
судді Торецького міського суду Донецької області Мигалевича Валерія Володимировича до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області;
судді Добропільського міськрайонного суду Донецької області Корнєєвої Владлени Вікторівни до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області;
судді Мар'їнського районного суду Донецької області Шкарлат Яни Юріївни до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області;
судді Центрального районного суду міста Маріуполя Донецької області Мельник Ірини Олексіївни до Шевченківського районного суду міста Дніпра;
У зв’язку із надмірним рівнем судового навантаження у суді Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік:
судді Шептицького міського суду Львівської області Дем’яновської Юлії Дмитрівни до Пустомитівського районного суду Львівської області;
судді Покровського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Дехти Ростислава Володимировича до Дніпровського районного суду міста Києва;
судді Голосіївського районного суду міста Києва Слободянюк Алли Володимирівни до Дніпровського районного суду міста Києва.
