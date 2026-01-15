ВККС рекомендує відрядити сімох суддів до інших судів

Суддів рекомендують відрядити до інших судів строком на один рік.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В засіданні Першої та Другої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів 14 січня розглянуто питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження суддів до інших судів того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя. Про це повідомила ВККС

У зв’язку із зміною територіальної підсудності судових справ Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік:

судді Торецького міського суду Донецької області Мигалевича Валерія Володимировича до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області;

судді Добропільського міськрайонного суду Донецької області Корнєєвої Владлени Вікторівни до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області;

судді Мар'їнського районного суду Донецької області Шкарлат Яни Юріївни до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області;

судді Центрального районного суду міста Маріуполя Донецької області Мельник Ірини Олексіївни до Шевченківського районного суду міста Дніпра;

У зв’язку із надмірним рівнем судового навантаження у суді Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік:

судді Шептицького міського суду Львівської області Дем’яновської Юлії Дмитрівни до Пустомитівського районного суду Львівської області;

судді Покровського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Дехти Ростислава Володимировича до Дніпровського районного суду міста Києва;

судді Голосіївського районного суду міста Києва Слободянюк Алли Володимирівни до Дніпровського районного суду міста Києва.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.