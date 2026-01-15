  1. Суд інфо

ВККС рекомендує відрядити сімох суддів до інших судів

19:48, 15 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суддів рекомендують відрядити до інших судів строком на один рік.
ВККС рекомендує відрядити сімох суддів до інших судів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В засіданні Першої та Другої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів 14 січня розглянуто питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження суддів до інших судів того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя. Про це повідомила ВККС

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У зв’язку із зміною територіальної підсудності судових справ Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік:

 судді Торецького міського суду Донецької області Мигалевича Валерія Володимировича до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області;

судді Добропільського міськрайонного суду Донецької області Корнєєвої Владлени Вікторівни до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області;

судді Мар'їнського районного суду Донецької області Шкарлат Яни Юріївни до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області;

судді Центрального районного суду міста Маріуполя Донецької області Мельник Ірини Олексіївни до Шевченківського районного суду міста Дніпра;

У зв’язку із надмірним рівнем судового навантаження у суді Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік:

судді Шептицького міського суду Львівської області Дем’яновської Юлії Дмитрівни до Пустомитівського районного суду Львівської області;

судді Покровського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Дехти Ростислава Володимировича до Дніпровського районного суду міста Києва;

судді Голосіївського районного суду міста Києва Слободянюк Алли Володимирівни до Дніпровського районного суду міста Києва.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя ВККС відрядження

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Максимальна денна ставка за кредитами може впасти майже в 4 рази — законопроєкт

Парламентарі пропонують обмежити денну процентну ставку за споживчими кредитами, щоб зменшити фінансове навантаження на позичальників.

БЕБ може отримати доступ користування спеціальними радіочастотами: у Раді готують зміни до закону

Законопроєкт дозволить БЕБ користуватися смугами радіочастот спеціального користування на безоплатній основі.

Відстрочка на 12 місяців для контрактників: законопроєкт готують до повторного другого читання

Проєкт закону направили Комітету для доопрацювання.

У Раді хочуть визначити межі Першого заступника і заступника Голови ВРУ щодо участі у ТСК

Перший заступник та заступник Голови Верховної Ради одночасно зможуть бути членами не більше двох тимчасових слідчих комісій.

Електронний землеустрій та конфіскація земель: Комітет рекомендує законопроект, який частково перепише земельне законодавство

Аграрний комітет Верховної Ради схвалив законопроект про цифровізацію землеустрою та нові підходи до конфіскації і продажу земельних ділянок.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]