  1. В Украине

В Минобороны объяснили, когда военнослужащие приобретают право на получение «оздоровительных»

20:42, 15 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Рапорт на «оздоровительные» можно подавать уже после первого полного месяца службы — Минобороны.
В Минобороны объяснили, когда военнослужащие приобретают право на получение «оздоровительных»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны напомнило, что военнослужащие имеют право один раз в год на получение денежной помощи для оздоровления в размере их денежного обеспечения.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В ведомстве разъяснили, когда именно военнослужащие приобретают такое право.

Согласно Порядку выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам, утвержденному приказом Министерства обороны Украины:

- военнослужащим, которые приобрели (приобретают) право на получение ежегодного основного (каникулярного) отпуска, один раз в год выплачивается денежная помощь для оздоровления в размере месячного денежного обеспечения.

Согласно Закону Украины «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей»:

- военнослужащим продолжительность ежегодного основного отпуска в году начала военной службы исчисляется из расчета 1/12 части продолжительности отпуска […], за каждый полный месяц службы до конца календарного года.

Таким образом, военнослужащие приобретают право на отпуск и помощь для оздоровления сразу после первого полного месяца службы.

В Минобороны подчеркнули: законодательно предусмотрено, что ежегодный основной отпуск предоставляется при условии одновременного отсутствия не более 30 процентов общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения. Кроме того, могут быть и другие объективные причины отказа в предоставлении отпуска, например, заранее составленный график отпусков.

Также в ведомстве отметили, что денежная помощь для оздоровления предоставляется военнослужащим:

  • в случае убытия их в ежегодный основной отпуск полной продолжительности либо во вторую часть ежегодного основного отпуска, в том числе в разрешенных случаях за неиспользованный отпуск за прошлые годы;
  • без убытия в отпуск (по их рапорту в течение текущего года) на основании приказа командира воинской части, а командиру (начальнику) — на основании приказа вышестоящего командира (начальника) с указанием в нем суммы денежной помощи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ Минобороны

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кадровые вопросы в местных судах: ВСП оставила без рассмотрения одно назначение судьи, по другому — перерыв

ВСП не рассмотрела рекомендацию по назначению судьи в Сумской области и объявила перерыв по делу кандидатки из Кировоградской области.

Подала иск против докладчика: Ирина Савчук не прошла собеседование на должность судьи

Кандидатура Ирины Савчук не соответствует требованиям добропорядочности.

Украина ратифицировала договор о совместных закупках медицинских препаратов с странами ЕС

Украина получает возможность формировать стратегические запасы лекарств в партнерстве с странами ЕС.

Кабмину предлагают утвердить Порядок реализации арестованных активов АРМА: что он изменит

Проект постановления Кабмина о Порядке реализации арестованных активов АРМА передан на согласование в Государственную регуляторную службу.

Квартира на правовой паузе: как сроки и дубликат исполнительного листа остановили взыскание с должников

Апелляционная инстанция напомнила, что без соблюдения процедуры даже законное решение не исполняется.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]