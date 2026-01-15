В Минобороны объяснили, когда военнослужащие приобретают право на получение «оздоровительных»

Рапорт на «оздоровительные» можно подавать уже после первого полного месяца службы — Минобороны.

Министерство обороны напомнило, что военнослужащие имеют право один раз в год на получение денежной помощи для оздоровления в размере их денежного обеспечения.

В ведомстве разъяснили, когда именно военнослужащие приобретают такое право.

Согласно Порядку выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам, утвержденному приказом Министерства обороны Украины:

- военнослужащим, которые приобрели (приобретают) право на получение ежегодного основного (каникулярного) отпуска, один раз в год выплачивается денежная помощь для оздоровления в размере месячного денежного обеспечения.

Согласно Закону Украины «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей»:

- военнослужащим продолжительность ежегодного основного отпуска в году начала военной службы исчисляется из расчета 1/12 части продолжительности отпуска […], за каждый полный месяц службы до конца календарного года.

Таким образом, военнослужащие приобретают право на отпуск и помощь для оздоровления сразу после первого полного месяца службы.

В Минобороны подчеркнули: законодательно предусмотрено, что ежегодный основной отпуск предоставляется при условии одновременного отсутствия не более 30 процентов общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения. Кроме того, могут быть и другие объективные причины отказа в предоставлении отпуска, например, заранее составленный график отпусков.

Также в ведомстве отметили, что денежная помощь для оздоровления предоставляется военнослужащим:

в случае убытия их в ежегодный основной отпуск полной продолжительности либо во вторую часть ежегодного основного отпуска, в том числе в разрешенных случаях за неиспользованный отпуск за прошлые годы;

без убытия в отпуск (по их рапорту в течение текущего года) на основании приказа командира воинской части, а командиру (начальнику) — на основании приказа вышестоящего командира (начальника) с указанием в нем суммы денежной помощи.

