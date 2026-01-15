  1. В Україні

У Міноборони пояснили, коли військові набувають право на отримання «оздоровчих»

20:42, 15 січня 2026
Рапорт на «оздоровчі» можна подавати вже після першого повного місяця служби — Міноборони.
Міністерство оборони нагадало, що військовослужбовці мають право на отримання раз на рік грошової допомоги для оздоровлення у розмірі їхнього грошового забезпечення.

У відомстві розʼяснили, коли саме військові набувають таке право.

Згідно з Порядком виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженим наказом Міністерства оборони України:

- Військовослужбовцям, які набули (набувають) право на отримання щорічної основної (канікулярної) відпустки, один раз на рік виплачується грошова допомога для оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення.

Згідно із Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»:

- Військовослужбовцям тривалість щорічної основної відпустки в році початку військової служби обчислюється з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки [...], за кожний повний місяць служби до кінця календарного року.

Таким чином військовослужбовці набувають право на відпустку та допомогу для оздоровлення відразу після першого повного місяця служби.

У Міноборони наголосили: законодавчо прописано, що щорічна основна відпустка надається за умови одночасної відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу. Крім того, можуть бути інші обʼєктивні причини відмови у наданні відпустки: наприклад, уже складений наперед графік відпусток.

Також відомство зазначило, що грошова допомога для оздоровлення надається військовослужбовцям:

  • у разі вибуття їх у щорічну основну відпустку повної тривалості або у другу частину щорічної основної відпустки, у тому числі в дозволених випадках за невикористану відпустку за минулі роки;
  • без вибуття у відпустку (за їх рапортом протягом поточного року) на підставі наказу командира військової частини, а командиру (начальнику) – на підставі наказу вищого командира (начальника) із зазначенням у ньому суми грошової допомоги.

ЗСУ Міноборони

