Апелляционный суд подтвердил право на подачу заявления об алиментах в электронной форме — детали дела

Херсонский апелляционный суд отменил решение городского суда, отказавшего в выдаче судебного приказа о взыскании алиментов из-за подачи заявления в электронной форме без указания электронного кабинета должника.

Херсонский апелляционный суд рассмотрел жалобу на определение городского суда об отказе в выдаче судебного приказа о взыскании алиментов. Об этом сообщили в суде.

Обстоятельства дела №766/16840/25

В ноябре 2025 года гражданка обратилась в суд с заявлением о выдаче судебного приказа, просила взыскать с гражданина алименты на содержание сына в размере одной четверти заработка (дохода) плательщика алиментов, но не менее 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, начиная с даты подачи заявления и до достижения ребенком

совершеннолетия.Определением городского суда было отказано в выдаче судебного приказа. Суд первой инстанции исходил из того, что заявление о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов подано с нарушением требований ст.163 ГПК Украины, поскольку в заявлении должно быть указано наличие или отсутствие электронного кабинета.

Суд первой инстанции указал, что только в случае, если у должника имеется электронный кабинет, заявление может быть подано в электронной форме. Применяя аналогию закона, в соответствии с абз. 2 ч. 1 ст. 177 ГПК Украины и ч. 7 ст. 43 ГК Украины, суд отметил, что в случае подачи заявления и приложенных документов в электронной форме заявитель обязан приложить к заявлению доказательства направления этих материалов должнику, а именно — квитанцию о направлении, сформированную в ЕСИТС, при наличии у должника электронного кабинета, либо письмо с описанием вложения при его отсутствии.

Не соглашаясь с определением суда, адвокат гр. Н. подал апелляционную жалобу.

В обоснование доводов апелляционной жалобы указал, что нормы процессуального закона, а именно ст.163 ГПК Украины, на которую ссылался суд первой инстанции, не требуют от заявителя предоставления доказательств направления письмом с описанием вложения должнику копии заявления о выдаче судебного приказа с приложенными к нему документами. Кроме того, заявитель обладает исключительным правом по своему усмотрению обращаться с заявлением через подсистему «Электронный суд», независимо от того, является ли должник пользователем этой системы.

Заявитель отметил, что анализ положений ст.169 ГПК Украины позволяет однозначно установить, что обязанность направлять должнику копию судебного приказа, копию заявления о его выдаче и приложенные к нему документы возложена исключительно на суд, а не на заявителя.

Решение апелляционного суда

Коллегия судей апелляционного суда не согласилась с выводом суда первой инстанции по следующим основаниям.

Порядок рассмотрения требований в приказном производстве урегулирован Разделом II «Приказное производство» Гражданского процессуального кодекса Украины.

Согласно ст. 160 и 161 ГПК Украины, судебный приказ — это особая форма судебного решения, которое выдается судом по результатам рассмотрения требований, предусмотренных ст.161 этого Кодекса. Требования к форме и содержанию заявления о выдаче судебного приказа определены ст.163 ГПК Украины. Основания для отказа в выдаче судебного приказа предусмотрены ч.1 ст.165 ГПК Украины, согласно п.1 которой судья отказывает в выдаче судебного приказа, если заявление подано с нарушением требований ст.163 этого Кодекса.

Так, коллегия судей подчеркнула, что исключительным правом взыскателя является право по своему усмотрению обращаться через систему «Электронный суд» с заявлением о выдаче судебного приказа относительно должника о взыскании алиментов на содержание ребенка, независимо от того, является ли должник пользователем этой системы.

Заявитель подал заявление с приложениями именно через систему «Электронный суд». К заявлению были приложены копии соответствующих документов согласно перечню, при этом доказательства направления копии заявления с приложениями должнику в суд не предоставлялись.

Вместе с тем требования ст.163 ГПК Украины не возлагают на заявителя обязанность предоставлять копию заявления и приложений к нему должнику, как и доказательства их направления.

Согласно ч.1 ст.165 ГПК Украины, судья отказывает в выдаче судебного приказа, если заявление подано с нарушением требований ст.163 этого Кодекса. Указанной нормой закона в приказном производстве не предусмотрено, что непредоставление заявителем доказательств направления копии заявления и приложений должнику влечёт отказ в выдаче судебного приказа на основании п.1 ч.1 ст.165 ГПК Украины.

Кроме того, суд первой инстанции безосновательно отказал в выдаче судебного приказа, указав, что в заявлении должны быть сведения о наличии или отсутствии электронного кабинета, при этом не учел содержание п.2 ч.2 ст.163 ГПК Украины, в котором говорится, что официальная электронная почта должника указывается только при наличии такой информации у заявителя.

Применение судом первой инстанции аналогии норм ГПК Украины, в частности ст.177 Раздела III «Исковое производство», которая регулирует «Документы, прилагаемые к исковому заявлению», является ошибочным.

Согласно устоявшейся практике ЕСПЧ, реализуя положения Конвенции, необходимо избегать чрезмерно формального подхода к установленным законом требованиям, поскольку доступ к правосудию должен быть не только формальным, но и реальным. Чрезмерный формализм при рассмотрении вопроса о принятии иска или жалобы является нарушением права на справедливую судебную защиту.

По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей Херсонского апелляционного суда отменила определение городского суда, дело направлено для продолжения рассмотрения в суд первой инстанции.

