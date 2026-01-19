  1. Судебная практика
  2. / В Украине

$6000 за недоставку в центр комплектования – в Одессе взяли под стражу сотрудников ТЦК

10:35, 19 января 2026
По версии следствия, сотрудники ТЦК незаконно лишили свободы мужчину и вымогали деньги за недоставку в РТЦК.
$6000 за недоставку в центр комплектования – в Одессе взяли под стражу сотрудников ТЦК
Фото: Киевский районный суд г. Одессы
Постановлением Киевского районного суда города Одессы взяты под стражу сотрудники ТЦК, подозреваемые в вымогательстве и незаконном лишении свободы мужчины, сообщили в суде.

По версии следствия, несколько дней назад во время проведения мобилизационных мероприятий в Киевском районе г. Одессы трое сотрудников территориального центра комплектования вместе с представителем общественной организации противоправно лишили свободы мужчину.

Применяя физический принуждение, они насильно посадили потерпевшего в автобус и около часа возили по городу. Одновременно с этим подозреваемые требовали у мужчины 6000 долларов США за так называемое «решение вопроса» и недоставку его в РТЦК.

Следственный судья удовлетворил ходатайство правоохранителей. В отношении всех четырех подозреваемых избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Постановление следственного судьи подлежит немедленному исполнению после его оглашения и может быть обжаловано в течение пяти дней со дня его объявления.

В суде отмечают, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

суд арест Одесса ТЦК

