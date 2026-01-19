  1. Судова практика
$6000 за недоставлення до центру комплектування – в Одесі взяли під варту працівників ТЦК

10:35, 19 січня 2026
За версією слідства, співробітники ТЦК незаконно позбавили волі чоловіка та вимагали гроші за недоставлення до РТЦК.
Фото: Київський районний суд м. Одеси
Ухвалою Київського районного суду міста Одеси взятопід варту співробітників ТЦК, підозрюваних у вимаганні та незаконному позбавленні волі чоловіка, повідомили в суді.

За версією слідства, декілька днів тому під час здійснення мобілізаційних заходів у Київському районі м. Одеси троє співробітників територіального центру комплектування разом із представником громадської організації протиправно позбавили волі чоловіка.

Застосовуючи фізичний примус, вони примусово посадили потерпілого в автобус та близько години возили по місту. Одночасно з цим підозрювані вимагали у чоловіка 6000 доларів США за так зване «вирішення питання» та недоставлення його до РТЦК.

Слідчий суддя задовольнив клопотання правоохоронців. Відносно всіх чотирьох підозрюваних обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення та може бути оскаржена протягом пʼяти днів з дня її оголошення.

В суді зазначають, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

