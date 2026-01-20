Женщине отказали в установлении факта 15-летнего проживания одной семьей из без вести пропавшим — подробности дела

Женщина хотела юридически доказать, что жила из без вести пропавшим военным, как с мужем, но годы вместе не стали аргументом для суда.

Ровенский апелляционный суд рассмотрел дело № 565/838/25 по апелляционной жалобе женщины, которая просила признать факт проживания одной семьёй с военнослужащим, считающимся пропавшим без вести. Об этом сообщили в суде.

Апеллянтка не представила суду никаких надлежащих и допустимых доказательств, которые бы подтверждали факт ведения с мужчиной совместного хозяйства, наличия общего бюджета и взаимных прав и обязанностей, присущих супругам. Местным судом в качестве заинтересованного лица к участию в деле был привлечён Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Рассмотрение дела в апелляционном суде

Коллегия судей пересмотрела решение суда первой инстанции, обжалованное заявительницей, которым ей было отказано в удовлетворении заявления об установлении факта проживания одной семьёй мужчины и женщины без брака. Апеллянтка настаивала на том, что прожила с мужчиной 15 лет, и просила отменить решение суда первой инстанции и вынести новое — о признании этого факта.

Апелляционный суд, учитывая практику Верховного Суда при рассмотрении данной категории дел, а также отсутствие в материалах дела надлежащих и допустимых доказательств, подтверждающих совместное проживание заявительницы с военнослужащим, который в настоящее время считается без вести пропавшим, пришёл к выводу об отказе в удовлетворении апелляционной жалобы и оставлении в силе оспариваемого решения суда.

В постановлении от 3 июля 2019 года по делу № 554/8023/15-ц Большая Палата Верховного Суда указала, что при рассмотрении вопроса об установлении факта проживания одной семьёй без брака суд должен установить факты совместного проживания, общего быта, взаимных прав и обязанностей (статьи 3, 74 Семейного кодекса Украины).

Чтобы установить факт проживания мужчины и женщины одной семьёй без регистрации брака, необходимо в совокупности учитывать все признаки, присущие супружеским отношениям. Таким образом, предметом доказывания в таких делах являются факты совместного проживания, ведения общего хозяйства, наличия общего бюджета, совместных расходов, приобретения имущества в интересах семьи, а также наличие взаимных прав и обязанностей, характерных для супругов.

В качестве доказательств, подтверждающих факт проживания одной семьёй мужчины и женщины без брака, могут выступать: свидетельства о рождении детей, справки о месте жительства, показания свидетелей, деловая и личная переписка и т.п.

Также это могут быть: свидетельство о смерти одного из партнёров, свидетельства о рождении детей, где мужчина добровольно указан как отец, выписки из домовых книг о регистрации или выписке; документы, подтверждающие совместное приобретение движимого и недвижимого имущества (чеки, квитанции, свидетельства о праве собственности); заявления, анкеты, расписки, завещания, переписка, из которой следует, что пара считала себя супругами и заботилась друг о друге; справки от жилищных организаций, сельских советов о совместном проживании и ведении хозяйства.

Представленные заявительницей доказательства не подтвердили признаков супружества

В подтверждение факта совместного проживания одной семьёй без регистрации брака женщина предоставила суду фото с совместного отдыха, справки ООО, что они работали на одном предприятии, выписку по счёту о переводах от военнослужащего ВСУ на её счёт, уведомление о пропаже военного во время выполнения боевого задания, информацию о записях актов о расторжении браков, переписку с Департаментом мониторинга соблюдения прав в секторе обороны и прав ветеранов и военнослужащих, а также другими структурами, координирующими поиск пропавших без вести, пленных и членов их семей.

Несмотря на показания свидетелей, которые в местном суде подтвердили наличие между заявительницей и военным отношений, свойственных супругам, их совместное проживание и общение с родными, сын военнослужащего выступил против удовлетворения заявления, утверждая, что его отец не считал, что проживает с заявительницей одной семьёй.

Согласно ч. 1 ст. 81 Гражданского процессуального кодекса Украины каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев, установленных этим Кодексом.

Проанализировав предоставленные доказательства, апелляционный суд пришёл к выводу, что заявительница не доказала факт проживания с мужчиной одной семьёй без официального брака.

Как указал Верховный Суд в своих постановлениях от 23 сентября 2021 года по делу № 204/6931/20, от 30 июня 2022 года по делу № 694/1540/20, от 25 декабря 2024 года по делу № 501/4442/21, факт совместного отдыха, участие в празднованиях, переводы денег от мужчины на счёт женщины сами по себе, без подтверждения ведения общего хозяйства, общего бюджета и взаимных прав и обязанностей, характерных для супругов, не свидетельствуют о наличии между ними семейных отношений.

