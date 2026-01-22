В Ровно мать 10 лет уклонялась от выполнения обязанностей по воспитанию ребенка — ее лишили родительских прав

С годовалого возраста уход за ребенком осуществлял отец.

В Ровно суд первой инстанции, отказывая истцу в удовлетворении иска, поданного к бывшей жене о лишении ее родительских прав, предупредил ответчицу о необходимости изменить отношение к воспитанию несовершеннолетнего ребенка и указал, что в случае сознательного пренебрежения родительскими обязанностями она может быть лишена таких прав.

Истец не согласился с судебным решением, поэтому обжаловал его в Ровенский апелляционный суд, просил отменить его и принять новое решение — об удовлетворении исковых требований.

Коллегия судей пришла к выводу об удовлетворении апелляционной жалобы истца, учитывая следующие обстоятельства дела.

Суду известно, что после расторжения брака между сторонами ребенок остался проживать с отцом.

Ответчица не исполняет судебный приказ об уплате в пользу бывшего мужа алиментов на содержание их ребенка.

К материалам дела приобщены рекомендательные заключения Комиссии по вопросам защиты прав ребенка как консультативно-совещательного органа при исполкоме Ровенского городского совета, а также органа опеки и попечительства о целесообразности лишения ответчицы родительских прав в отношении ее несовершеннолетнего ребенка, которая в разговоре с психологом сообщила, что мать отсутствует в ее жизни более 10 лет. Она не знает, где живет и чем занимается мать, которая не поддерживает ее ни морально, ни материально.

Учителя и спортивные тренеры ребенка подтвердили, что его воспитанием и развитием занимается отец, который постоянно коммуницирует с педагогическим коллективом.

Врач-педиатр предоставила справку о том, что с годовалого возраста ребенка именно отец осуществляет с ним визиты на осмотры.

Обращаясь в суд с иском о лишении родительских прав, истец ссылался на положения п. 2 ч. 1 ст. 164 Семейного кодекса Украины (далее по тексту — СК Украины), согласно которым мать, отец могут быть лишены судом родительских прав, если они уклоняются от выполнения своих обязанностей по воспитанию ребенка.

Толкование положений указанной выше статьи свидетельствует о том, что уклонение от выполнения обязанностей по воспитанию ребенка может быть основанием для лишения родительских прав лишь при наличии виновного поведения родителей, сознательного пренебрежения ими своими обязанностями.

Лишение родительских прав допускается лишь тогда, когда изменить поведение родителей в лучшую сторону невозможно и только при наличии вины в действиях родителей. Такой правовой вывод неоднократно излагался Верховным Судом в постановлениях, в частности от 24 октября 2024 года по делу № 199/3287/23, от 20 марта 2024 года по делу № 204/2097/22, от 7 февраля 2024 года по делу № 455/307/22 и других.

Итак, собранными по делу доказательствами подтверждается виновное поведение ответчицы по отношению к ее ребенку, которое заключается в сознательном пренебрежении своими родительскими обязанностями, а именно: она не заботится о физическом и духовном развитии ребенка, его обучении, подготовке к самостоятельной жизни, не общается с ребенком; не предоставляет ребенку доступ к культурным и иным духовным ценностям; не способствует усвоению им общепризнанных норм морали; не проявляет интереса к его внутреннему миру; не создает условий для получения им образования.

С учетом того, что истец доказал наличие предусмотренных п. 2 ч. 1 ст. 164 СК Украины оснований для лишения ответчицы родительских прав в отношении несовершеннолетнего ребенка, поданный им иск подлежит удовлетворению.

Принимая такое решение, Ровенский апелляционный суд подчеркивает, что лишение родительских прав не влечет необратимых последствий, поскольку не лишает мать возможности общения с ребенком, встреч с ним, а также права на обращение в суд с иском о восстановлении родительских прав при условии изменения своего поведения.

С постановлением Ровенского апелляционного суда от 15 января 2026 года по делу № 569/902/25 (производство № 22-ц/4815/183/26) можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

