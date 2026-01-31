  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Верховный Суд: для коллаборации в сфере образования решающим является фактическое руководство школой, а не приказ о назначении

19:39, 31 января 2026
Для привлечения к ответственности за внедрение стандартов образования государства-агрессора определяющим является фактическое выполнение функций руководителя школы.
Верховный Суд: для коллаборации в сфере образования решающим является фактическое руководство школой, а не приказ о назначении
Верховный Суд подтвердил обвинительный приговор в отношении гражданки Украины, которая во время оккупации Харьковской области фактически выполняла обязанности руководителя созданной оккупационной властью школы и внедряла в неи российские образовательные стандарты.

КУС ВС отметил: для квалификации по ч. 3 ст. 111-1 УК Украины не является определяющим формальное назначение на должность, достаточно фактического выполнения управленческих функций и совершения действий, направленных на интеграцию стандартов образования государства-агрессора.

Кассационный суд также признал необоснованными доводы защиты о принуждении, недопустимости доказательств и нарушении права на защиту во время апелляционного рассмотрения.

Обстоятельства дела №953/2635/23

Как установили суды первой и апелляционной инстанций, в период с августа до начала сентября 2022 года, во время временной оккупации села Гетьмановка Харьковской области, гражданка Украины ОСОБА_7 фактически возглавила созданное оккупационной администрацией образовательное учреждение — так называемую «ГБОУ СОШ с. Гетьмановка».

Находясь в статусе исполняющей обязанности директора, она осуществляла управленческие и организационные действия, в частности формировала педагогический и технический персонал, проводила встречи с учителями и доводила до них, что обучение будет осуществляться по российским программам, организовывала подготовку помещений школы к учебному году, инициировала получение и использование российских учебников. Также женщина создала и подписала устав оккупационного учебного заведения и получила от представителей оккупационной власти учебные программы РФ и так называемых «днр/лнр».

Суды пришли к выводу, что эти действия были направлены на внедрение стандартов образования государства-агрессора, а учебное заведение фактически было переведено на российскую образовательную модель.

Киевский районный суд г. Харькова признал ОСОБА_7 виновной по ч. 3 ст. 111-1 УК Украины и назначил еи три года лишения свободы с дополнительным наказанием в виде запрета занимать должности в сфере образования сроком на 15 лет. Харьковский апелляционный суд оставил приговор без изменений.

В кассационной жалобе защита настаивала на том, что осужденная формально не была назначена директором школы, она действовала под принуждением оккупационной власти. Также адвокаты отмечали, что доказательства являются недопустимыми или недостаточными, а апелляционный суд нарушил право на защиту, рассмотрев дело в отсутствие обвиняемои и ее защитника.

Защита просила отменить решения предыдущих инстанций и назначить новое рассмотрение.

Выводы Верховного Суда

Кассационный уголовный суд Верховного Суда отклонил все доводы стороны защиты.

ВС подчеркнул, что отсутствие формального приказа о назначении на должность не имеет решающего значения, если совокупность доказательств подтверждает фактическое выполнение лицом функций руководителя образовательного учреждения. По делу установлено, что:

  • осужденная осознавала свою роль руководителя;
  • работники школы, родители и другие лица воспринимали ее именно как директора;
  • она действовала по собственнои инициативе и принимала управленческие решения.

Аргументы о принуждении суд признал необоснованными: никаких доказательств физического или психического давления стороной защиты не предоставлено, а показания свидетелей этого не подтвердили.

Также Верховный Суд не усмотрел нарушений права на защиту во время апелляционного рассмотрения, указав, что:

  • апелляционное рассмотрение неоднократно откладывалось по ходатайствам защиты;
  • поданные перед финальным заседанием ходатайства не были надлежащим образом подтверждены;
  • участие осужденной и защитника не было обязательным, а возможность дистанционного участия не использовалась.

Верховный Суд судебная практика

