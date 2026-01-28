Апелляционный суд признал незаконным «розыск» военнообязанного через повестку «для уточнения данных»

Суд пришел к выводу, что такая повестка не создает обязанности являться и не может быть основанием для внесения данных в реестры и обращения в полицию.

Седьмой апелляционный административный суд отменил решение суда первой инстанции и частично удовлетворил иск военнообязанного, которого ТЦК объявил в «розыск» и инициировал его принудительное доставление в центр комплектования. Суд пришел к выводу, что повестка с формулировкой «для уточнения данных» не создает обязанности являться, а следовательно — не может быть основанием для внесения сведений о нарушении воинского учета и обращения в полицию.

Суд обязал ТЦК изъять соответствующие записи из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, отозвать обращение в Нацполицию и сообщить об отсутствии оснований для административного задержания лица.

Обстоятельства дела №560/5715/25

Истец — адвокат, военнообязанный, который состоит на учете и, по его утверждению, своевременно обновил свои персональные и военно-учетные данные через электронные ресурсы.

7 апреля 2025 года его остановили сотрудники полиции и сообщили, что он находится в «розыске» по представлению территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Основанием якобы стало неприбытие по повестке.

Истец настаивал, что: никакой повестки фактически не получал; протокол или постановление об административном правонарушении в отношении него не составлялись; военно-учетные данные были обновлены заблаговременно; сведения о «розыске» и нарушении правил воинского учета были внесены в реестры без законных оснований.

ТЦК в ответах на запросы подтвердил, что: протокол и постановление об административной ответственности не составлялись; в полицию было автоматически сформировано электронное обращение относительно доставления истца; в реестре значится повестка типа «для сверки» (с формулировкой «уточнение данных»), направленная почтой и возвращенная с отметкой «адресат отсутствует».

Суд первой инстанции отказал в иске, считая, что факт неприбытия по вызову достаточен для внесения соответствующих сведений в реестры, а действия Нацполиции носили исключительно технический характер.

Позиция апелляционного суда

Отменяя это решение, апелляционный суд подробно проанализировал нормы законодательства о мобилизации, воинском учете и административной ответственности и пришел к нескольким принципиальным выводам.

1. Повестка «для уточнения данных» не создает обязанности являться

Суд подчеркнул, что закон устанавливает исчерпывающий перечень целей, для которых лицо может быть вызвано в ТЦК (постановка на учет, прохождение ВЛК, призыв, определение предназначения и т. п.).

Формулировка «уточнение данных»: не является самостоятельной законной целью вызова; не позволяет установить конкретное правовое основание явки; не порождает обязанности являться по повестке, если данные уже уточнены.

В этом деле суд установил, что истец выполнил обязанность по обновлению персональных и военно-учетных данных в установленный законом срок. Поэтому оснований для повторного вызова именно с этой целью не существовало.

2. Внесение сведений о нарушении воинского учета — незаконно

Апелляционный суд подчеркнул: сведения о привлечении к административной ответственности (по статьям 210, 210-1 КУпАП) могут вноситься в Единый реестр лишь при наличии соответствующего протокола или постановления.

В этом деле: никакого протокола или постановления не было; состав административного правонарушения не доказан; следовательно, внесение в реестр информации о нарушении правил воинского учета является противоправным.

3. «Розыск» в мобилизационных делах не имеет законодательного определения

Суд отдельно отметил, что само понятие «розыск», которым оперируют информационные системы, не предусмотрено Законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Обращение ТЦК в Нацполицию относительно задержания и доставления лица возможно лишь при одновременном наличии двух условий: неисполнение обязанностей, определенных законом; совершение правонарушения, предусмотренного статьей 210-1 КУпАП.

В этом деле таких условий не было, поскольку: не существовало «законной повестки»; не было состава правонарушения по ст. 210-1 КУпАП.

Поэтому инициирование доставления истца в ТЦК суд признал выходящим за пределы полномочий.

4. Роль Национальной полиции

В то же время апелляционный суд согласился с выводом суда первой инстанции в части требований к Нацполиции: полиция не принимала индивидуальных решений в отношении истца и не вносила информацию самостоятельно, а лишь технически обрабатывала данные, полученные от ТЦК.

Поэтому иск в этой части удовлетворению не подлежит.

Решение суда

Апелляционный суд: отменил решение суда первой инстанции;

признал противоправными действия ТЦК по внесению сведений об истце как о лице, нарушившем правила воинского учета;

обязал изъять эти сведения из Единого государственного реестра (в том числе из систем «Обериг» и «Резерв+»);

обязал отозвать обращение в Нацполицию относительно административного задержания и доставления;

обязал уведомить полицию об отсутствии оснований для таких мер;

взыскал с ТЦК судебный сбор в сумме 3028 грн.

