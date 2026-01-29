  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики КУС ВС за декабрь 2025 года

15:08, 29 января 2026
В обзоре отражены важные правовые позиции по уголовному и уголовному процессуальному праву.
Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики Кассационного уголовного суда ВС за декабрь 2025 года, в котором отражены важные правовые позиции по уголовному и уголовному процессуальному праву.

В сфере уголовного права акцентировано, что:

– пребывание лица (волонтера) в зоне боевых действий в условиях высокомобильной маневренной войны и получение боеприпасов для своего карабина от военных на блокпосту для защиты государства, себя и других от опасности являются обстоятельствами крайней необходимости (ч. 1 ст. 39 УК Украины);

– статья 111-1 УК Украины предусматривает уголовную ответственность за различные уголовно наказуемые деяния. В зависимости от инкриминируемой формы коллаборационизма одни из них могут совершаться специальным субъектом, а другие — общим, для одних форм коллаборационизма важным является место совершения уголовного правонарушения, а для других — нет. То есть в зависимости от формы коллаборационизма, которая инкриминируется лицу, место совершения деяния как признак объективной стороны состава уголовного правонарушения может иметь уголовно-правовое значение либо же нет (например, данный признак не имеет уголовно-правового значения в случае осуществления пропаганды в учреждениях образования (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины), передачи материальных ресурсов (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины)).

В сфере уголовного процессуального права указано, что:

– вещи и документы, полученные в порядке временного доступа, могут быть использованы в уголовном производстве как доказательства, и тот факт, что они получены на основании положений УПК Украины, которые регламентируют осуществление и реализацию мер обеспечения уголовного производства и не являются следственным действием, не влияет на их допустимость;

– определение следственного судьи, которым отказано в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения в виде личного обязательства на содержание под стражей подозреваемого, подлежит апелляционному обжалованию.

