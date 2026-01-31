При отсутствии решения о месте проживания ребенка нельзя считать действия одного из родителей «похищением» — Верховный Суд

КГС ВС подчеркнул: при отсутствии судебного решения об установлении места проживания ребенка либо решения органа опеки отсутствуют основания для вывода о самовольном изменении отцом места проживания ребенка способом похищения.

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда отменил вывод апелляционного суда о «самовольном изменении места проживания ребенка способом похищения», подчеркнув: если нет судебного решения или решения органа опеки об определении места проживания ребенка, применение статьи 162 Семейного кодекса является ошибочным. Спор относительно места проживания ребенка апелляционный суд должен рассмотреть повторно — с полной оценкой интересов ребенка, его мнения и выводов психологов и органа опеки.

Обстоятельства дела №760/2096/22

После прекращения семейных отношений общий сын сторон некоторое время проживал с матерью. В декабре 2021 года исполнительный комитет Шосткинского городского совета утвердил вывод о способе участия отца в воспитании детей: регулярные свидания и возможность забирать детей на каникулы с обязанностью возврата.

Во время зимних каникул 2021–2022 годов ребенок находился у отца, но после их завершения не был возвращен матери. Мать обратилась в суд с иском об отобрании ребенка, возвращении его по прежнему месту проживания, определении места проживания с матерью и другими требованиями. Отец подал встречный иск об определении места проживания ребенка вместе с ним.

Суд первой инстанции отказал в отобрании ребенка, признав отсутствующими основания для применения статьи 162 СК Украины, и одновременно определил место проживания ребенка с отцом. Апелляционный суд отменил это решение: признал действия отца самовольным изменением места проживания ребенка «способом похищения», отобрал ребенка и определил его проживание с матерью, отказав во встречном иске.

Отец обжаловал постановление апелляционного суда в кассационном порядке.

Ключевые выводы Верховного Суда

Статья 162 СК Украины применяется только при наличии предварительно определенного места проживания ребенка.

Верховный Суд подчеркнул: механизм отобрания ребенка как следствие противоправного изменения его места проживания возможен только тогда, когда такое место уже установлено решением суда или органа опеки и попечительства. Если же никакого такого решения не существует, нет правовых оснований считать действия одного из родителей «самовольными» или квалифицировать их как похищение.

Равенство родительских прав исключает автоматические выводы о неправомерности проживания ребенка с одним из родителей.

При отсутствии решения о месте проживания ребенка оба родителя имеют равные права. Сам факт проживания ребенка с отцом не означает нарушения прав матери.

Апелляционный суд допустил существенные процессуальные нарушения.

Апелляционная инстанция, определяя место проживания ребенка с матерью, ограничилась лишь ссылкой на «самовольное изменение места проживания», не исследовав:

наилучшие интересы ребенка;

мнение ребенка;

вывод психологической экспертизы, согласно которому ребенок хотел проживать с отцом;

вывод органа опеки и попечительства, который также рекомендовал проживание с отцом;

возможности каждого из родителей обеспечить надлежащие условия для развития ребенка.

Отсутствие мотивов отклонения этих доказательств Верховный Суд признал недопустимым для споров такой чувствительной категории.

Наилучшие интересы ребенка — определяющий критерий, а не санкция для родителей.

Верховный Суд отдельно подчеркнул: споры о месте проживания ребенка не могут решаться «карательной логикой» в отношении одного из родителей. Суд должен исходить из баланса между правами родителей и, прежде всего, интересами ребенка — его стабильностью, психологическим состоянием, социальными связями и безопасностью.

Что решил Верховный Суд

Отменил постановление апелляционного суда в части отобрания ребенка и возвращения его матери и оставил в силе решение суда первой инстанции, которым в отобрании было отказано.

Отменил постановление апелляционного суда в части определения места проживания ребенка и встречного иска отца.

Направил дело в этой части на новое рассмотрение в апелляционный суд, обязав его полно и всесторонне исследовать все обстоятельства, имеющие значение для определения места проживания ребенка.

