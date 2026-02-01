Расчет городским советом локальных факторов и коэффициента при определении нормативной денежной оценки — постановление КХС ВС

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда поддержал вывод суда апелляционной инстанции о возможности самостоятельного расчета городским советом локальных факторов и совокупного коэффициента Км3.

Выводы о наличии у городского совета права осуществить самостоятельный расчет нормативной денежной оценки земельного участка с применением локальных факторов для определения совокупного коэффициента Км3 должны делаться через призму анализа норм налогового и земельного законодательства, а также положений Методики № 213, Порядка № 489 и Порядка № 1051.

Постановлением Восточного апелляционного хозяйственного суда от 20.03.2025 по делу № 922/407/23 отменено решение Хозяйственного суда Харьковской области об отказе в иске о взыскании неосновательно сбереженных средств в размере арендной платы за использование земельного участка и принято новое, которым иск удовлетворен частично. Суд апелляционной инстанции, со ссылкой на положения Налогового кодекса Украины, Закона Украины «Об оценке земель», Порядка нормативной денежной оценки земель населенных пунктов, утвержденного приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 25.11.2016 № 489, учитывая выводы, изложенные в деле № 520/22039/23, указал, что поскольку Вторым апелляционным административным судом в постановлении от 07.03.2024 по делу № 520/22039/23 не указано, какой именно коэффициент в указанных локальных факторах необходимо применять, городской совет при осуществлении расчета применил минимальные коэффициенты этих факторов: 0,90 и 0,80 соответственно, что является более выгодным для землепользователя, поскольку, соответственно, стоимость нормативной денежной оценки земельного участка будет ниже (данные факторы являются понижающими). При таких обстоятельствах апелляционный хозяйственный суд пришел к выводу, что, используя земельный участок без правоустанавливающих документов и не осуществляя плату за землю в период с 01.01.2020 по 28.02.2022, ФЛП за счет городского совета получил доход (неосновательно приобретенное имущество) в виде денежных средств.

Позиция ВС

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда постановлением от 13.01.2026 поддержал вывод суда апелляционной инстанции о возможности самостоятельного расчета городским советом локальных факторов и совокупного коэффициента Км3 при определении нормативной денежной оценки земельных участков для взыскания неосновательно сбереженных средств в размере арендной платы согласно Порядку нормативной денежной оценки земель населенных пунктов, утвержденному приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 25.11.2016 № 489, и Методике нормативной денежной оценки земель населенных пунктов, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 23.03.1995 № 213.

Коллегия судей подчеркивает, что заявителем не доказано несоответствие между выводами суда апелляционной инстанции и приведенными позициями Верховного Суда, поскольку правоотношения в деле № 922/407/23 являются отличными по своим фактическим обстоятельствам, и в указанных постановлениях Верховного Суда отсутствуют выводы относительно порядка определения локальных факторов для определения совокупного коэффициента Км3, которые устанавливаются в приложении 7 к Порядку № 489 в пределах определенного диапазона. Само по себе формальное цитирование правовых выводов без доказательства сходства фактических обстоятельств не является надлежащим выполнением требований процессуального закона. При таких условиях ссылки на судебную практику, сформированную в соответствующих спорах, не являются релевантными к обстоятельствам данного дела. Поскольку судебная коллегия установила неподобие обстоятельств, ссылки заявителя на такие выводы утрачивают свою релевантность, а его аргументы, соответственно, — логическую связь с фактическими основаниями и выводами судов в обжалуемых решениях.

Пересматривая в кассационном порядке судебные решения, суд кассационной инстанции в пределах доводов и требований кассационной жалобы, которые стали основанием для открытия кассационного производства, и на основании установленных фактических обстоятельств дела проверяет правильность применения судом первой или апелляционной инстанции норм материального и процессуального права. Суд кассационной инстанции не имеет права устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении суда либо отклонены им, решать вопрос о достоверности того или иного доказательства, о преимуществе одних доказательств над другими, собирать или принимать к рассмотрению новые доказательства либо дополнительно проверять доказательства (ч.ч. 1 и 2 ст. 300 ХПК Украины). Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 16.01.2019 по делу № 373/2054/16-ц указала, что установление обстоятельств дела, исследование и оценка доказательств являются прерогативой судов первой и апелляционной инстанций.

Кроме того, анализируя вопрос объема исследования доводов заявителя и их отражения в судебных решениях, вопрос исчерпывающего характера выводов суда, суд кассационной инстанции основывается на выводах, сделанных Европейским судом по правам человека в деле «Пронина против Украины» (Решение Европейского суда по правам человека от 18.07.2006). В частности, Европейский суд по правам человека в своем решении отметил, что пункт 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод обязывает суды приводить обоснование своих решений, однако это не может восприниматься как требование предоставлять детальный ответ на каждый аргумент. Пределы этой обязанности могут быть различными в зависимости от характера решения. Кроме того, необходимо учитывать разнообразие аргументов, которые сторона может представить в суд, и различия, существующие в государствах-участниках, с учетом положений законодательства, традиций, юридических выводов, изложения и формулирования решений. В данном деле Верховный Суд пришел к выводу, что заявителю был предоставлен исчерпывающий ответ на все существенные вопросы, возникающие при квалификации спорных правоотношений как в материально-правовом, так и в процессуальном смыслах, а доводы, изложенные в кассационной жалобе, не опровергают выводы апелляционного хозяйственного суда.

По смыслу п. 1 ч. 1 ст. 308 ХПК Украины суд кассационной инстанции по результатам рассмотрения кассационной жалобы имеет право оставить судебные решения судов первой инстанции и апелляционной инстанции без изменений, а жалобу — без удовлетворения.

В соответствии с положениями ст. 309 ХПК Украины суд кассационной инстанции оставляет кассационную жалобу без удовлетворения, а судебные решения — без изменений, если судебное решение, пересмотренное в предусмотренных ст. 300 настоящего Кодекса пределах, принято с соблюдением норм материального и процессуального права. Не может быть отменено правильное по существу и законное решение лишь по формальным соображениям.

Поскольку в ходе кассационного рассмотрения не было выявлено неправильного применения судами норм материального права с учетом неподобия правоотношений в делах №№ 922/902/18, 922/1276/18, 922/2082/18, 922/3607/18, 922/551/18, 922/2845/19, 917/353/19, 905/979/20 и рассматриваемом, а также нарушений норм процессуального права в пределах оснований кассационного обжалования, то и оснований для изменения или отмены обжалуемого постановления апелляционного хозяйственного суда в кассационном производстве также нет, в связи с чем кассационная жалоба не подлежит удовлетворению, а обжалуемое постановление апелляционного хозяйственного суда подлежит оставлению без изменений.

Поскольку суд отказывает в удовлетворении кассационной жалобы и оставляет без изменений обжалуемое судебное решение, судебные расходы, в соответствии со ст. 129 ХПК Украины, возлагаются на заявителя кассационной жалобы.

Руководствуясь ст.ст. 300, 301, 308, 309, 314, 315, 317 ХПК Украины, Суд постановил кассационную жалобу ФЛП оставить без удовлетворения.

Постановление Восточного апелляционного хозяйственного суда от 20.03.2025 по делу № 922/407/23 оставить без изменений.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

С полным текстом постановления Верховного Суда от 13 января 2026 года по делу № 922/407/23 можно ознакомиться по ссылке.

