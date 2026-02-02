  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Верховный Суд обосновал позицию по запрету создания мемориального кладбища на заповедных землях

19:15, 2 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В КАС ВС отметили, что, несмотря на законодательный запрет, Киевская ОВА приняла решение об изменении целевого назначения участка, принадлежащего к землям природоохранного назначения, и использовала его для создания мемориала.
Верховный Суд обосновал позицию по запрету создания мемориального кладбища на заповедных землях
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд подтвердил, что законодательство запрещает использование земель природно-заповедного фонда для создания Национального военного мемориального кладбища. Решение принято по делу, которое в последние дни привлекло значительное внимание общества.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

В то же время, как отметил Суд, при рассмотрении дел он руководствуется исключительно Конституцией Украины, законами и международными договорами, ратифицированными Верховной Радой.

На что обратил внимание Верховный Суд

Суды по этому делу установили, что Национальное военное мемориальное кладбище было создано специальным законом, а порядок его обустройства и размещения также определялся законом.

Для обеспечения его обустройства Верховная Рада Украины приняла другой закон, которым установила прямой запрет на изменение целевого назначения земель природоохранного фонда для таких нужд и в котором указано, что для размещения Национального военного мемориального кладбища не допускается изменение целевого назначения земельных участков на землях природно-заповедного фонда и другого природоохранного назначения, землях водного фонда, а также на территориях жилой застройки, определенных утвержденной градостроительной документацией на местном уровне.

Несмотря на законодательный запрет, Киевская областная военная администрация приняла решение об изменении целевого назначения участка, относящегося к землям природоохранного назначения, и использовала его для создания мемориала.

Несоответствие этих действий закону и незаконность принятых административных решений подтвердили по этому делу суды, в том числе и Верховный Суд.

КОВА приняла решение об изменении целевого назначения участка, расположенного в пределах территорий Изумрудной сети, относящегося к землям природоохранного назначения, и использовала его для создания мемориала.

Определяющим в этом деле было учтено то, что Украина является Стороной ряда многосторонних международных договоров в сфере охраны биоразнообразия.

Согласно перечню территорий Изумрудной сети (Updated list of officially adopted Emerald Network sites), обнародованному на официальном веб-сайте Совета Европы, по состоянию на 2025 год Украина в рамках выполнения обязательств по Бернской конвенции и Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом успешно включила в Изумрудную сеть 377 территорий, имеющих международное природоохранное значение, в том числе и спорный земельный участок.

Следует отметить, что в данном деле не поднимался вопрос об отмене или ликвидации самого мемориала. В то же время реализация такого проекта не может быть оправдана ни ссылками на общественную целесообразность, ни другими соображениями, выходящими за пределы целей сохранения природных местообитаний и видов.

При таких обстоятельствах Верховный Суд, осознавая чрезвычайную общественную значимость создания Национального военного мемориального кладбища как места достойного увековечения памяти военнослужащих, защитников и защитниц Украины, отдавших свою жизнь за ее независимость и территориальную целостность, отметил, что такая цель не может быть достигнута путем нарушения предписаний международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, и требований национального законодательства, в частности, в сфере охраны земель природно-заповедного фонда и других особо ценных природоохранных территорий.

Увековечение памяти героев должно осуществляться в рамках правового поля, с соблюдением конституционного принципа верховенства права, а также принципа добросовестного выполнения международных обязательств государства, приоритета экологической безопасности и обеспечения сбалансированного развития общества, что, в свою очередь, и будет проявлением уважения к героям, отдавшим свою жизнь ради Украины и ее будущего, поскольку именно за утверждение свободы, законности и верховенства права боролись и борются защитники и защитницы Украины, отстаивая демократическое и правовое государство.

Постановление КАС ВС от 29 января 2026 года по делу № 320/25649/24.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Верховный Суд Киев судебная практика Киевская область

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина приближается к европейским стандартам энергетики: законопроект готовят ко второму чтению

Документ предусматривает цифровизацию процедур строительства стратегических энергетических объектов через Единую государственную электронную систему и упрощение получения разрешений и согласований органов власти.

Как получить компенсацию за причиненный войной ущерб: новые правила и для бизнеса в 2026

Страхование бизнеса от военных рисков: кто сможет получить компенсацию.

Рада рассмотрит изменения правовой помощи потерпевшим от преступлений по мотивам ненависти

В Украине предлагают усилить правовую защиту жертв преступлений на почве ненависти, предоставив им право на бесплатную вторичную юридическую помощь независимо от социального статуса.

Где проходит граница между мобилизацией и правами человека и почему война не отменяет Конституцию

Даже в условиях вооруженного конфликта государство не получает карт-бланш на произвол — об этом прямо говорят Конституция Украины и Европейская конвенция по правам человека.

Реквизиты счетов в судебных приказах станут обязательными — законопроект

Законопроект позволит должникам переводить средства сразу после получения судебного приказа, без ожидания открытия исполнительного производства.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]