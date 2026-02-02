Верховный Суд обосновал позицию по запрету создания мемориального кладбища на заповедных землях

В КАС ВС отметили, что, несмотря на законодательный запрет, Киевская ОВА приняла решение об изменении целевого назначения участка, принадлежащего к землям природоохранного назначения, и использовала его для создания мемориала.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд подтвердил, что законодательство запрещает использование земель природно-заповедного фонда для создания Национального военного мемориального кладбища. Решение принято по делу, которое в последние дни привлекло значительное внимание общества.

В то же время, как отметил Суд, при рассмотрении дел он руководствуется исключительно Конституцией Украины, законами и международными договорами, ратифицированными Верховной Радой.

На что обратил внимание Верховный Суд

Суды по этому делу установили, что Национальное военное мемориальное кладбище было создано специальным законом, а порядок его обустройства и размещения также определялся законом.

Для обеспечения его обустройства Верховная Рада Украины приняла другой закон, которым установила прямой запрет на изменение целевого назначения земель природоохранного фонда для таких нужд и в котором указано, что для размещения Национального военного мемориального кладбища не допускается изменение целевого назначения земельных участков на землях природно-заповедного фонда и другого природоохранного назначения, землях водного фонда, а также на территориях жилой застройки, определенных утвержденной градостроительной документацией на местном уровне.

Несмотря на законодательный запрет, Киевская областная военная администрация приняла решение об изменении целевого назначения участка, относящегося к землям природоохранного назначения, и использовала его для создания мемориала.

Несоответствие этих действий закону и незаконность принятых административных решений подтвердили по этому делу суды, в том числе и Верховный Суд.

КОВА приняла решение об изменении целевого назначения участка, расположенного в пределах территорий Изумрудной сети, относящегося к землям природоохранного назначения, и использовала его для создания мемориала.

Определяющим в этом деле было учтено то, что Украина является Стороной ряда многосторонних международных договоров в сфере охраны биоразнообразия.

Согласно перечню территорий Изумрудной сети (Updated list of officially adopted Emerald Network sites), обнародованному на официальном веб-сайте Совета Европы, по состоянию на 2025 год Украина в рамках выполнения обязательств по Бернской конвенции и Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом успешно включила в Изумрудную сеть 377 территорий, имеющих международное природоохранное значение, в том числе и спорный земельный участок.

Следует отметить, что в данном деле не поднимался вопрос об отмене или ликвидации самого мемориала. В то же время реализация такого проекта не может быть оправдана ни ссылками на общественную целесообразность, ни другими соображениями, выходящими за пределы целей сохранения природных местообитаний и видов.

При таких обстоятельствах Верховный Суд, осознавая чрезвычайную общественную значимость создания Национального военного мемориального кладбища как места достойного увековечения памяти военнослужащих, защитников и защитниц Украины, отдавших свою жизнь за ее независимость и территориальную целостность, отметил, что такая цель не может быть достигнута путем нарушения предписаний международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, и требований национального законодательства, в частности, в сфере охраны земель природно-заповедного фонда и других особо ценных природоохранных территорий.

Увековечение памяти героев должно осуществляться в рамках правового поля, с соблюдением конституционного принципа верховенства права, а также принципа добросовестного выполнения международных обязательств государства, приоритета экологической безопасности и обеспечения сбалансированного развития общества, что, в свою очередь, и будет проявлением уважения к героям, отдавшим свою жизнь ради Украины и ее будущего, поскольку именно за утверждение свободы, законности и верховенства права боролись и борются защитники и защитницы Украины, отстаивая демократическое и правовое государство.

Постановление КАС ВС от 29 января 2026 года по делу № 320/25649/24.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.