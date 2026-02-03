  1. Судебная практика
  В Украине

На Львовщине военный в розыске пытался подкупить полицию, чтобы его не доставили в ТЦК – что решил суд

13:18, 3 февраля 2026
В дежурной части мужчина положил под журнал правоохранителей 5330 грн за недоставку в ТЦК.
На Львовщине военный в розыске пытался подкупить полицию, чтобы его не доставили в ТЦК – что решил суд
Трускавецкий городской суд Львовской области приговором по делу №457/83/26 признал виновным военнослужащего в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины (предложение предоставить и предоставление должностному лицу неправомерной выгоды за несовершение действий с использованием служебного положения).

Обстоятельства дела

3 января 2026 года примерно в 22:20 инспекторы сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции № 2 Дрогобычского РВП ГУНП во Львовской области остановили транспортное средство марки «Tesla Model Y», которым управлял обвиняемый.

Во время проверки по информационно-коммуникационной системе «Информационный портал Национальная полиция» установлено, что обвиняемый находится в розыске как лицо, совершившее административные правонарушения за нарушение воинского учета по ст. 210 и 210-1 КУоАП.

Полицейские сообщили обвиняемому о необходимости его доставки в отделение полиции № 2 Дрогобычского РВП ГУНП во Львовской области (г. Трускавец, ул. Ивана Мазепы, 19А), а в дальнейшем — в ближайший ТЦК.

По данным дела, обвиняемый, осознавая нарушение правил воинского учета и стремясь избежать административной ответственности, предложил полицейским неправомерную выгоду в виде денежных средств. После категорического отказа и предупреждения об уголовной ответственности он согласился поехать в отделение полиции.

Находясь в помещении отделения полиции № 2 примерно в 23:00, обвиняемый, с целью избежать доставки в ТЦК и СП и составления протоколов об административных правонарушениях, предоставил полицейским неправомерную выгоду в сумме 5330 грн (купюрами номиналом 1000 грн — 1 шт., 500 грн — 7 шт., 200 грн — 4 шт., 20 грн — 1 шт., 10 грн — 1 шт.), положив средства под журнал на столе дежурной части.

Решение суда

Суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины.

Назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 000 грн.

Вещественные доказательства:

  • изъятые денежные средства в сумме 5330 грн конфискованы;
  • DVD-R диск с видеозаписью с нагрудных боди-камер полицейских оставлен при материалах уголовного производства № 12026141140000007 от 03.01.2026.

Арест имущества, наложенный постановлением следственного судьи Трускавецкого городского суда от 5 января, отменен.

Приговор может быть обжалован во Львовском апелляционном суде через Трускавецкий городской суд Львовской области в течение 30 дней со дня его оглашения.

Приговор вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если она не будет подана, а в случае обжалования — после принятия решения судом апелляционной инстанции.

суд полиция взятка военные Трускавец ТЦК воинский учет

