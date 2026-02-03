  1. Судова практика
На Львівщині військовий у розшуку намагався підкупити поліцію, щоб його не доставили у ТЦК – що вирішив суд

13:18, 3 лютого 2026
В черговій частині чоловік поклав під журнал правоохоронців 5330 грн за недоставляння в ТЦК.
Трускавецький міський суд Львівської області вироком у справі №457/83/26 визнав винним військовослужбовця у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України (пропозиція надати та надання службовій особі неправомірної вигоди за невчинення дій з використанням службового становища).

Обставини справи

3 січня 2026 року приблизно о 22:20 інспектори сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області зупинили транспортний засіб марки «Tesla Model Y», яким керував обвинувачений.

Під час перевірки по інформаційно-комунікаційній системі «Інформаційний портал Національна поліція» встановлено, що обвинувачений перебуває у розшуку як особа, яка вчинила адміністративні правопорушення через порушення військового обліку за ст. 210 та 210-1 КУпАП.

Поліцейські повідомили обвинуваченого про необхідність його доставлення до відділення поліції № 2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області (м. Трускавець, вул. Івана Мазепи, 19А), а в подальшому — до найближчого ТЦК.

За даними справи, обвинувачений, усвідомлюючи порушення правил військового обліку та прагнучи уникнути адміністративної відповідальності, запропонував поліцейським неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів. Після категоричної відмови та попередження про кримінальну відповідальність він погодився поїхати до відділення поліції.

Перебуваючи у приміщенні відділення поліції № 2 приблизно о 23:00, обвинувачений, маючи на меті уникнути доставлення до ТЦК та СП та складення протоколів про адміністративні правопорушення, надав поліцейським неправомірну вигоду в сумі 5330 грн (купюрами номіналом 1000 грн — 1 шт., 500 грн — 7 шт., 200 грн — 4 шт., 20 грн — 1 шт., 10 грн — 1 шт.), поклавши кошти під журнал на столі чергової частини.

Рішення суду

Суд визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.

Призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 грн.

Речові докази:

  • вилучені грошові кошти в сумі 5330 грн конфісковано;
  • DVD-R диск із відеозаписом з нагрудних боді-камер поліцейських залишено при матеріалах кримінального провадження № 12026141140000007 від 03.01.2026.

Арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Трускавецького міського суду від 5 січня, скасовано.

Вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду через Трускавецький міський суд Львівської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо її не буде подано, а в разі оскарження — після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

