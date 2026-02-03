  1. Судебная практика
7ААС: нарушение правил воинского учета само по себе не дает ТЦК права инициировать задержание через полицию

19:54, 3 февраля 2026
Нарушение правил воинского учета, предусмотренное статьей 210 КУоАП, само по себе не может быть основанием для обращения ТЦК в органы полиции относительно административного задержания и доставления лица.
Фото: «Вгору»
Седьмой апелляционный административный суд отменил решение суда первой инстанции и признал противоправными действия территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), который внес сведения о гражданине как о таком, что нарушил правила воинского учета, в государственные реестры и инициировал его «розыск» и доставление полицией.

Ключевой вывод суда: нарушение правил воинского учета, предусмотренное статьей 210 КУоАП, не является самостоятельным основанием для обращения ТЦК и СП в органы Национальной полиции с требованием об административном задержании и доставлении лица. Такие полномочия возникают исключительно при наличии состава правонарушения по статье 210-1 КУоАП и только при условиях, прямо определенных законом.

Обстоятельства дела №560/5715/25

Истец обжаловал действия ТЦК и СП и Национальной полиции после того, как в апреле 2025 года его остановили сотрудники полиции и сообщили о пребывании «в розыске» по представлению ТЦК. В то же время:

  • не было составлено ни одного постановления или протокола о привлечении его к административной ответственности;
  • истец утверждал, что своевременно обновил военно-учетные данные, в частности через электронные сервисы;
  • повестка, на основании которой ТЦК зафиксировал «неприбытие», была оформлена с целью «уточнения данных» и не содержала конкретного законного основания явки;
  • сам ТЦК в ответах на запросы подтвердил отсутствие составленных протоколов или постановлений.

Несмотря на это, в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов (в частности в системы «Обериг» и «Резерв+») были внесены сведения о возможном правонарушении, а в полицию — электронное обращение с требованием доставления лица.

Суд первой инстанции в иске отказал, однако истец обжаловал это решение.

Оценка Седьмого апелляционного административного суда

Коллегия судей апелляционного суда детально проанализировала нормы Конституции Украины, Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», КУоАП и подзаконных актов и пришла к следующим принципиальным выводам:

Цель повестки должна быть четко определена законом.

Формулировка «для уточнения данных» сама по себе не относится к исчерпывающему перечню целей вызова, которые порождают обязанность явиться в ТЦК. Если лицо уже исполнило обязанность по уточнению данных, повторный вызов с той же целью является неправомерным.

Статья 210 КУоАП ≠ основание для задержания.

Нарушение правил воинского учета (ст. 210 КУоАП) может влечь административную ответственность в виде штрафа, но не предусматривает принудительного задержания и доставления.

Обращение в полицию возможно только по ст. 210-1 КУоАП.

В соответствии со статьей 27 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», ТЦК имеет право обращаться в полицию относительно задержания и доставления гражданина только при наличии одновременно двух условий: невыполнения обязанностей, предусмотренных статьей 22 этого Закона, и совершения административного правонарушения, предусмотренного статьей 210-1 КУоАП.

Ни одно из этих условий по делу судом установлено не было.

Подзаконные акты не могут расширять полномочия.

Положения правительственных порядков относительно «электронных обращений» в полицию не могут подменять или расширять содержание закона. Если закон не дает права инициировать задержание — никакая техническая процедура этого не легализует.

Национальная полиция не несет ответственности за внесение данных.

Суд согласился, что полиция действовала исключительно в рамках автоматического электронного взаимодействия и не принимала индивидуальных решений в отношении истца. Ответственность за незаконное внесение сведений возлагается именно на ТЦК как орган ведения Реестра.

Решение суда

Седьмой апелляционный административный суд:

  • отменил решение суда первой инстанции;
  • признал противоправными действия ТЦК и СП относительно внесения в Реестр сведений об истце как о лице, которое нарушило правила воинского учета;
  • обязал ТЦК: удалить соответствующие записи из Реестра (в том числе из систем «Обериг» и «Резерв+»); отозвать электронное обращение в полицию о задержании и доставлении; направить в полицию уведомление об отсутствии оснований для административного задержания;
  • взыскал с ТЦК в пользу истца судебный сбор в сумме 3028 грн.

