7ААС: нарушение правил воинского учета само по себе не дает ТЦК права инициировать задержание через полицию

Нарушение правил воинского учета, предусмотренное статьей 210 КУоАП, само по себе не может быть основанием для обращения ТЦК в органы полиции относительно административного задержания и доставления лица.

Фото: «Вгору»

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Седьмой апелляционный административный суд отменил решение суда первой инстанции и признал противоправными действия территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), который внес сведения о гражданине как о таком, что нарушил правила воинского учета, в государственные реестры и инициировал его «розыск» и доставление полицией.

Ключевой вывод суда: нарушение правил воинского учета, предусмотренное статьей 210 КУоАП, не является самостоятельным основанием для обращения ТЦК и СП в органы Национальной полиции с требованием об административном задержании и доставлении лица. Такие полномочия возникают исключительно при наличии состава правонарушения по статье 210-1 КУоАП и только при условиях, прямо определенных законом.

Обстоятельства дела №560/5715/25

Истец обжаловал действия ТЦК и СП и Национальной полиции после того, как в апреле 2025 года его остановили сотрудники полиции и сообщили о пребывании «в розыске» по представлению ТЦК. В то же время:

не было составлено ни одного постановления или протокола о привлечении его к административной ответственности;

истец утверждал, что своевременно обновил военно-учетные данные, в частности через электронные сервисы;

повестка, на основании которой ТЦК зафиксировал «неприбытие», была оформлена с целью «уточнения данных» и не содержала конкретного законного основания явки;

сам ТЦК в ответах на запросы подтвердил отсутствие составленных протоколов или постановлений.

Несмотря на это, в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов (в частности в системы «Обериг» и «Резерв+») были внесены сведения о возможном правонарушении, а в полицию — электронное обращение с требованием доставления лица.

Суд первой инстанции в иске отказал, однако истец обжаловал это решение.

Оценка Седьмого апелляционного административного суда

Коллегия судей апелляционного суда детально проанализировала нормы Конституции Украины, Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», КУоАП и подзаконных актов и пришла к следующим принципиальным выводам:

Цель повестки должна быть четко определена законом.

Формулировка «для уточнения данных» сама по себе не относится к исчерпывающему перечню целей вызова, которые порождают обязанность явиться в ТЦК. Если лицо уже исполнило обязанность по уточнению данных, повторный вызов с той же целью является неправомерным.

Статья 210 КУоАП ≠ основание для задержания.

Нарушение правил воинского учета (ст. 210 КУоАП) может влечь административную ответственность в виде штрафа, но не предусматривает принудительного задержания и доставления.

Обращение в полицию возможно только по ст. 210-1 КУоАП.

В соответствии со статьей 27 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», ТЦК имеет право обращаться в полицию относительно задержания и доставления гражданина только при наличии одновременно двух условий: невыполнения обязанностей, предусмотренных статьей 22 этого Закона, и совершения административного правонарушения, предусмотренного статьей 210-1 КУоАП.

Ни одно из этих условий по делу судом установлено не было.

Подзаконные акты не могут расширять полномочия.

Положения правительственных порядков относительно «электронных обращений» в полицию не могут подменять или расширять содержание закона. Если закон не дает права инициировать задержание — никакая техническая процедура этого не легализует.

Национальная полиция не несет ответственности за внесение данных.

Суд согласился, что полиция действовала исключительно в рамках автоматического электронного взаимодействия и не принимала индивидуальных решений в отношении истца. Ответственность за незаконное внесение сведений возлагается именно на ТЦК как орган ведения Реестра.

Решение суда

Седьмой апелляционный административный суд:

отменил решение суда первой инстанции;

признал противоправными действия ТЦК и СП относительно внесения в Реестр сведений об истце как о лице, которое нарушило правила воинского учета;

обязал ТЦК: удалить соответствующие записи из Реестра (в том числе из систем «Обериг» и «Резерв+»); отозвать электронное обращение в полицию о задержании и доставлении; направить в полицию уведомление об отсутствии оснований для административного задержания;

взыскал с ТЦК в пользу истца судебный сбор в сумме 3028 грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.