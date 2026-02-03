7ААС: порушення правил військового обліку саме по собі не дає ТЦК права ініціювати затримання через поліцію

Порушення правил військового обліку, передбачене статтею 210 КУпАП, саме по собі не може бути підставою для звернення ТЦК до органів поліції щодо адміністративного затримання та доставлення особи.

Сьомий апеляційний адміністративний суд скасував рішення суду першої інстанції та визнав протиправними дії територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК та СП), який вніс відомості про громадянина як такого, що порушив правила військового обліку, до державних реєстрів і ініціював його «розшук» та доставлення поліцією.

Ключовий висновок суду: порушення правил військового обліку, передбачене статтею 210 КУпАП, не є самостійною підставою для звернення ТЦК та СП до органів Національної поліції з вимогою про адміністративне затримання і доставлення особи. Такі повноваження виникають виключно за наявності складу правопорушення за статтею 210-1 КУпАП і лише за умов, прямо визначених законом.

Обставини справи №560/5715/25

Позивач оскаржив дії ТЦК та СП і Національної поліції після того, як у квітні 2025 року його зупинили працівники поліції та повідомили про перебування «у розшуку» за поданням ТЦК. Водночас:

жодної постанови чи протоколу про притягнення до адміністративної відповідальності щодо нього не складали;

позивач стверджував, що своєчасно оновив військово-облікові дані, зокрема через електронні сервіси;

повістка, на підставі якої ТЦК зафіксував «неприбуття», була оформлена з метою «уточнення даних» і не містила конкретної законної підстави явки;

сам ТЦК у відповідях на запити підтвердив відсутність складених протоколів чи постанов.

Попри це, до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (зокрема до систем «Оберіг» і «Резерв+») внесли відомості про можливе правопорушення, а до поліції — електронне звернення з вимогою доставлення особи.

Суд першої інстанції у позові відмовив, однак позивач оскаржив це рішення.

Оцінка Сьомого апеляційного адміністративного суду

Колегія суддів апеляційного суду детально проаналізувала норми Конституції України, Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», КУпАП і підзаконних актів та дійшла таких принципових висновків:

Мета повістки має бути чітко визначена законом.

Формулювання «для уточнення даних» саме по собі не належить до вичерпного переліку цілей виклику, які породжують обов’язок з’явитися до ТЦК. Якщо особа вже виконала обов’язок з уточнення даних, повторний виклик з тією самою метою є неправомірним.

Стаття 210 КУпАП ≠ підстава для затримання.

Порушення правил військового обліку (ст. 210 КУпАП) може тягнути адміністративну відповідальність у формі штрафу, але не передбачає примусового затримання та доставлення.

Звернення до поліції можливе лише за ст. 210-1 КУпАП.

Відповідно до статті 27 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», ТЦК має право звертатися до поліції щодо затримання і доставлення громадянина лише за наявності одночасно двох умов: невиконання обов’язків, передбачених статтею 22 цього Закону та вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210-1 КУпАП.

Жодної з цих умов у справі суд не встановив.

Підзаконні акти не можуть розширювати повноваження.

Положення урядових порядків щодо «електронних звернень» до поліції не можуть підміняти чи розширювати зміст закону. Якщо закон не дає права ініціювати затримання — жодна технічна процедура цього не легалізує.

Національна поліція не несе відповідальності за внесення даних.

Суд погодився, що поліція діяла виключно в межах автоматичної електронної взаємодії і не ухвалювала індивідуальних рішень щодо позивача. Відповідальність за незаконне внесення відомостей покладається саме на ТЦК як орган ведення Реєстру.

Рішення суду

Сьомий апеляційний адміністративний суд:

скасував рішення суду першої інстанції;

визнав протиправними дії ТЦК та СП щодо внесення до Реєстру відомостей про позивача як про особу, що порушила правила військового обліку;

зобов’язав ТЦК: вилучити відповідні записи з Реєстру (у тому числі з систем «Оберіг» і «Резерв+»); відкликати електронне звернення до поліції про затримання і доставлення; направити поліції повідомлення про відсутність підстав для адміністративного затримання;

стягнув із ТЦК на користь позивача судовий збір у сумі 3028 грн.

