Верховный Суд оставил в силе приговор бывшей народной артистке Ружене Рублевой

Осужденной назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд сообщил, что оставил в силе приговор бывшей народной артистке Украины Ружене Рублевой, которая поддержала вхождение в состав РФ четырёх областей Украины.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций о признании виновной в коллаборационизме солистки Херсонского академического музыкального театра, которая на митинге-концерте в Москве на Красной площади выступила в поддержку временной оккупации части территории Украины и принятия решения о вхождении в состав РФ территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Осуждённую признали виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 111-1 УК Украины, а именно в активном участии в мероприятиях политического характера, направленных на поддержку государства-агрессора, и назначили ей наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Полный текст постановления КУС ВС будет оглашён 9 февраля 2026 года.

Постановление КУС ВС от 3 февраля 2026 года по делу № 569/16618/23 (производство № 51-5033км24).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.