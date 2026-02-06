  1. Судебная практика
Верховный Суд оставил в силе приговор бывшей народной артистке Ружене Рублевой

12:06, 6 февраля 2026
Осужденной назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Верховный Суд сообщил, что оставил в силе приговор бывшей народной артистке Украины Ружене Рублевой, которая поддержала вхождение в состав РФ четырёх областей Украины.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций о признании виновной в коллаборационизме солистки Херсонского академического музыкального театра, которая на митинге-концерте в Москве на Красной площади выступила в поддержку временной оккупации части территории Украины и принятия решения о вхождении в состав РФ территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Осуждённую признали виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 111-1 УК Украины, а именно в активном участии в мероприятиях политического характера, направленных на поддержку государства-агрессора, и назначили ей наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Полный текст постановления КУС ВС будет оглашён 9 февраля 2026 года.

Постановление КУС ВС от 3 февраля 2026 года по делу № 569/16618/23 (производство № 51-5033км24).

