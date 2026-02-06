Верховний Суд залишив у силі вирок колишній народній артистці Ружені Рубльовій

Засудженій призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Верховний Суд повідомив, що залишив у силі вирок колишній народній артистці України Ружені Рубльовій, яка підтримала входження до складу РФ чотирьох областей України.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій про визнання винуватою за колабораціонізм солістки Херсонського академічного музичного театру, яка на мітингу-концерті в Москві на Красній площі виступила з підтримкою тимчасової окупації частини території України та ухвалення рішення про входження до складу РФ територій Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей.

Засуджену було визнано винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України, а саме в активній участі у заходах політичного характеру, спрямованих на підтримку держави-агресора, і призначено їй покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Повний текст постанови ККС ВС буде оголошено 9 лютого 2026 року.

Постанова ККС ВС від 3 лютого 2026 року у справі № 569/16618/23 (провадження № 51-5033км24).

