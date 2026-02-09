Медицинский вред и гражданский иск: КГС ВС разъяснил, связана ли ответственность больницы с приговором суда

Суды нижестоящих инстанций ошибочно связали гражданскую ответственность с результатами уголовного производства.

Верховный Суд в составе Кассационного гражданского суда сформулировал важные ориентиры относительно презумпции вины в деликтных обязательствах и распределения бремени доказывания в делах о вреде, причиненном при оказании медицинской помощи.

КГС ВС пришел к выводу, что суды нижестоящих инстанций ошибочно связали гражданско-правовую ответственность больницы с наличием обвинительного приговора в уголовном производстве и не дали надлежащей оценки доказательствам, в частности экспертным заключениям.

Решения судов первой и апелляционной инстанций отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

Обстоятельства дела №761/16244/21

Истец — вдова пациента — обратилась в суд в интересах своих и троих детей с иском к Киевской областной клинической больнице о возмещении морального и материального вреда, причиненного смертью мужа и отца.

Согласно материалам дела, в апреле 2019 года во время планового оперативного вмешательства по удалению бариатрического баллона пациенту была введена общая анестезия. После этого он вошел в состояние клинической смерти и впоследствии умер. В врачебном свидетельстве причиной смерти указаны церебральная недостаточность и инфаркт головного мозга, а среди сопутствующих состояний — сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца.

Параллельно осуществлялось уголовное производство по факту возможного ненадлежащего исполнения медицинскими работниками профессиональных обязанностей. Вместе с тем уголовное дело в отношении врача-анестезиолога было закрыто.

Истец настаивала, что смерть наступила в результате врачебной небрежности, ссылаясь, в частности, на:

заключение клинико-экспертной комиссии Департамента здравоохранения КОГА, которое указывало на нарушения протоколов анестезиологической помощи;

судебно-медицинскую экспертизу, проведенную в рамках уголовного производства, в которой отмечалось о возможной причинно-следственной связи между дефектами медицинской помощи и смертью пациента.

Решения судов предыдущих инстанций

Суд первой инстанции, с позицией которого согласился апелляционный суд, отказал в удовлетворении иска. Ключевые аргументы сводились к следующему:

отсутствует обвинительный приговор в отношении медицинских работников;

не доказана причинно-следственная связь между действиями врачей и смертью пациента;

не установлена вина ответчика в понимании статей 1167 и 1168 ГК Украины.

Что указал Верховный Суд

Кассационный гражданский суд с такими выводами не согласился и подробно разъяснил принципиальные моменты.

1. Гражданская ответственность не зависит от приговора по уголовному делу

Верховный Суд подчеркнул: деликтные обязательства и ответственность за вред находятся в плоскости гражданских правоотношений, а потому суд по гражданскому делу самостоятельно устанавливает наличие или отсутствие состава гражданского правонарушения. Отсутствие обвинительного приговора либо закрытие уголовного производства не лишает суд обязанности оценивать действия ответчика с точки зрения гражданского права.

2. Презумпция вины в деликтных обязательствах

КГС ВС напомнил: гражданское законодательство исходит из презумпции вины причинителя вреда.

Истец должен доказать: наличие вреда, его размер, противоправность поведения, причинно-следственную связь.

В то же время обязанность доказывания отсутствия вины возлагается на ответчика, в частности на медицинское учреждение как работодателя (статьи 1166, 1172 ГК Украины).

3. Специфика доказывания в делах о медицинском вреде

Верховный Суд отдельно подчеркнул, что в спорах об оказании медицинских услуг пациент не обязан доказывать все медицинские нюансы. Достаточно указать на нарушение и вред, после чего бремя доказывания переходит на медицинское учреждение либо врача. Такой подход обеспечивает процессуальное равенство сторон.

4. Оценка экспертных заключений

Суды предыдущих инстанций, по мнению КГС ВС, допустили процессуальные нарушения, поскольку:

не дали надлежащей оценки экспертному заключению, выполненному в рамках уголовного производства;

не мотивировали его отклонение, как того требует ГПК Украины;

не исследовали доказательства в их совокупности, в частности заключение органа здравоохранения о качестве оказания медицинской помощи.

Верховный Суд подчеркнул: экспертизы из уголовного производства могут быть допустимыми доказательствами в гражданском деле, даже если приговор по уголовному делу не вынесен.

Решение

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу истца; отменил решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда; передал дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

