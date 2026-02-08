Имущество коммунального предприятия, признанного банкротом, не может быть истребовано в пользу городского совета — Верховный Суд

ВС отметил, что заявители не доказали неправильного применения хозяйственным судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права к установленным в ходе рассмотрения дела обстоятельствам как необходимой предпосылки для отмены обжалуемого постановления.

Со дня вынесения судом постановления о признании коммунального предприятия банкротом прекращаются полномочия органов управления Должника и собственника его имущества — территориальной общины в лице городского совета (далее — Совет) — по распоряжению имуществом Должника; спорное имущество, закрепленное за Должником на праве хозяйственного ведения, подлежит включению в ликвидационную массу Должника и реализации в рамках дела о банкротстве с целью удовлетворения требований кредиторов.

Постановлением Восточного апелляционного хозяйственного суда от 08.10.2025 по делу № 917/1597/19 (917/682/22) резолютивная часть решения Хозяйственного суда Полтавской области от 23.10.2024 об отказе в удовлетворении исковых требований прокурора об обязании ООО_1 и ООО_2 вернуть Совету имущество оставлена без изменений, мотивировочная часть решения изложена в редакции данного постановления.

Постановление мотивировано тем, что исковые требования прокурора о возврате имущества Совету не могут быть удовлетворены, поскольку он не является стороной спорных договоров аренды, признанных недействительными, а также в связи с действием положений части 1 статьи 59 КУзПБ, необходимостью реализации такого имущества в рамках дела о банкротстве Должника с целью удовлетворения требований кредиторов, а не вследствие выбора прокурором неэффективного способа защиты.

Позиция ВС

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда постановлением от 22.01.2026 поддержал вывод суда апелляционной инстанции, указав, что само по себе отнесение Советом определенного имущества к коммунальной инфраструктуре путем принятия решения после признания банкротом коммунального предприятия, за которым такое имущество было закреплено на праве хозяйственного ведения, без фактического соответствия его признакам инфраструктурных объектов, использования именно с целью обеспечения жизнедеятельности территориальной общины и т. п., может свидетельствовать о создании искусственных оснований для уклонения от выполнения требований части 1 статьи 62 КУзПБ и вывода имущества из ликвидационной массы с целью уклонения от исполнения обязательств перед кредиторами банкрота за счет его реализации.

«Обращаясь с кассационными жалобами, заявители не доказали неправильного применения хозяйственным судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права к установленным в ходе рассмотрения дела обстоятельствам как необходимой предпосылки для отмены обжалуемого постановления.

С учетом изложенного Верховный Суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении кассационных жалоб, а также об оставлении без изменений в обжалуемой части постановления апелляционного хозяйственного суда, которым изменена мотивировочная часть решения местного хозяйственного суда», — говорится в решении.

ВС постановил:

Кассационные жалобы Управления жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета Полтавского городского совета и заместителя руководителя Полтавской окружной прокуратуры оставить без удовлетворения.

Постановление Восточного апелляционного хозяйственного суда от 08.10.2025 по делу № 917/1597/19 (917/682/22) оставить без изменений.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

С полным текстом постановления Верховного Суда от 22 января 2026 года по делу № 917/1597/19 (917/682/22) можно ознакомиться по ссылке.

