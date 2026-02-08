Верховный Суд высказался по поводу недопустимой ревизии судебного решения, нарушающего принцип res judicata

Верховный Суд разъяснил вопросы применения ч. 4 ст. 75 ХПК Украины и принципа res judicata.

Обстоятельства, установленные судебными решениями, вступившими в законную силу в других делах между теми же участниками или относительно тех же правоотношений, имеют преюдициальное значение и не подлежат повторному доказыванию при рассмотрении последующего дела. Если в предыдущих судебных решениях установлено прекращение основного обязательства по кредитному договору путем зачета встречных однородных требований и полное погашение остаточной задолженности, отсутствуют основания для обращения взыскания на предмет ипотеки, поскольку ипотека прекращается одновременно с прекращением обеспеченного ею обязательства.

Попытка доказать наличие долга в деле об обращении взыскания на ипотеку при наличии решения об отсутствии такого долга является недопустимой ревизией судебного решения, нарушающей принцип res judicata.

КХС ВС рассмотрел кассационную жалобу ООО-1 (правопреемника банка) по делу по иску заявителя к ООО-2, с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне истца, и третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика — ООО-3, об обращении взыскания на предмет ипотеки.

В 2013 году банк выдал кредит ООО-3, обеспеченный ипотекой имущества ООО-2.

В 2015 году заемщик заявил о зачете встречных требований, считая кредит погашенным за счет выкупленных им долгов банка. Несмотря на это банк, начав процедуру ликвидации, инициировал судебный иск об обращении взыскания на ипотечное имущество, утверждая, что задолженность по кредиту все еще существует.

Хозяйственный суд решением, оставленным без изменений постановлением апелляционного хозяйственного суда, в иске отказал.

ОЦЕНКА СУДА

При рассмотрении кассационной жалобы перед Верховным Судом встал вопрос о применении ч. 4 ст. 75 ХПК Украины, согласно которой обстоятельства, установленные решением суда в хозяйственном, гражданском или административном деле, вступившим в законную силу, не доказываются при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица или лицо, в отношении которого установлены эти обстоятельства, если иное не установлено законом.

ОП КХС ВС обратила внимание на то, что обстоятельства, подлежащие установлению судом в деле, — это юридические факты, то есть жизненные обстоятельства (действия, события), с которыми право связывает возникновение юридических последствий. В то же время правовая оценка — это вывод о применении права при определенных жизненных обстоятельствах. Правовая оценка может заключаться, в частности, в выводах, сделанных в связи с установленными судом жизненными обстоятельствами, о том, возникли ли юридические последствия и какие именно, нарушено ли право лица, выполнено ли обязательство надлежащим образом в соответствии с законом и договором, является ли определенное поведение правомерным или неправомерным, соблюдала ли сторона требования закона и т. п.

ОП КХС ВС отметила, что выводы судов в других делах, в частности относительно действительности и правомерности односторонних сделок, признания обязательств прекращенными, отсутствия у банка права требования к ООО-3, полного погашения ООО-3 задолженности перед банком, отсутствия у банка права требования к ООО-3, не являются жизненными обстоятельствами (действиями, событиями). Поэтому суды предыдущих инстанций не имели оснований для применения ч. 4 ст. 75 ХПК Украины.

В то же время решениями по другим делам суды окончательно разрешили спор между банком и ООО-3 о взыскании с последнего задолженности по кредитным договорам: установили, что такая задолженность отсутствует, в связи с чем в требованиях о ее взыскании отказали.

Выводы судебных решений по другим делам, в частности об отказе в иске в связи с отсутствием долга, являются не обстоятельствами дела, установленными судами, а правовой оценкой обстоятельств, установленных судами, и не имеют преюдициального значения.

Хотя правовая оценка не является преюдициальной, она устраняет состояние правовой неопределенности между сторонами и обеспечивает осведомленность всех участников правоотношений о правах, не нарушая их. Поэтому лица, участвовавшие в других делах, а также правопреемник истца не могут ставить под сомнение отсутствие долга ООО-3. Это касается и истца по данному делу как правопреемника банка в спорных правоотношениях.

ОП КХС ВС напомнила, что право ипотеки является производным (акцессорным) от основного обязательства и зависит от его существования. Поэтому суды предыдущих инстанций пришли к правильному выводу, что в связи с прекращением (исполнением) основного обязательства по кредитному договору ипотека по договору ипотеки также прекращена, а следовательно, исковые требования являются необоснованными.

В соответствии с ч. 2 ст. 11 Закона Украины «Об ипотеке» в случае удовлетворения требований ипотекодержателя за счет предмета ипотеки имущественный поручитель приобретает права кредитора по основному обязательству. Следовательно, удовлетворение требований истца по данному делу как ипотекодержателя к имущественному поручителю привело бы к возникновению обязанности должника по уплате имущественному поручителю долга по основному обязательству, несмотря на установленное судебными решениями отсутствие такого долга.

ОП КХС ВС указала, что судебное решение по делу не может быть использовано против лица, которое не участвовало в этом деле; следовательно, при рассмотрении дела об обращении кредитором взыскания на имущество залогодателя (ипотекодателя, имущественного поручителя) последний может возражать против суммы задолженности по основному обязательству, даже если она установлена судебным решением по делу по иску кредитора к должнику и/или поручителю, в частности доказывать, что сумма долга меньше либо отсутствует вовсе. В то же время кредитор, которому суд в другом деле отказал во взыскании долга с заемщика ввиду отсутствия долга, не может ставить под сомнение принятое в отношении него судебное решение и доказывать в споре с ипотекодателем (имущественным поручителем) наличие такого долга.

Попытка доказать наличие долга в деле об обращении взыскания на ипотеку при наличии решения об отсутствии такого долга является недопустимой ревизией судебного решения, нарушающей принцип res judicata.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы ОП КХС ВС изменила мотивировочные части решений судов предыдущих инстанций, в остальной части оставив их без изменений.

Подробнее с текстом постановления ОП КХС ВС от 19.12.2025 по делу № 910/10365/15 можно ознакомиться по ссылке.

