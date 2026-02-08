Верховний Суд висловився щодо неприпустимої ревізії судового рішення, що порушує принцип res judicata

Верховний Суд роз’яснив питання щодо застосування ч. 4 ст. 75 ГПК України та принципу res judicata.

Обставини, встановлені судовими рішеннями, що набрали законної сили в інших справах між тими самими учасниками або щодо тих самих правовідносин, мають преюдиціальне значення і не підлягають повторному доказуванню при розгляді наступної справи. Якщо в попередніх судових рішеннях встановлено припинення основного зобов'язання за кредитним договором шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог та повне погашення залишкової заборгованості, відсутні підстави для звернення стягнення на предмет іпотеки, оскільки іпотека припиняється разом з припиненням забезпеченого нею зобов'язання.

Спроба довести наявність боргу у справі про звернення стягнення на іпотеку за наявності рішення про відсутність такого боргу є неприпустимою ревізією судового рішення, що порушує принцип res judicata.

КГС ВС розглянув касаційну скаргу ТОВ – 1 (правонаступник банку) у справі за позовом скаржника до ТОВ-2, за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача та третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача – ТОВ-3, про звернення стягнення на предмет іпотеки.

У 2013 році банк видав кредит ТОВ-3, забезпечений іпотекою майна ТОВ-2.

У 2015 році позичальник заявив про зарахування зустрічних вимог, вважаючи кредит погашеним за рахунок викуплених ним боргів банку. Попри це банк, розпочавши процедуру ліквідації, ініціював судовий позов про стягнення іпотечного майна, стверджуючи що заборгованість за кредитом все ще існує.

Господарський суд рішенням, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, у позові відмовив.

ОЦІНКА СУДУ

Під час розгляду касаційної скарги перед Верховним Судом постало питання щодо застосування ч. 4 ст. 75 ГПК України, у якій передбачено, що обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

ОП КГС ВС звернула увагу на те, що обставини, які підлягають встановленню судом у справі, − це юридичні факти, тобто життєві обставини (дії, події), з якими правом пов'язується виникнення юридичних наслідків. Натомість правова оцінка − це висновок щодо застосування права за певних життєвих обставин. Правова оцінка може полягати, зокрема, у висновках, зроблених у зв'язку з установленими судом життєвими обставинами, про те чи виникли юридичні наслідки та які саме, чи порушене право особи, чи виконане зобов'язання належним чином відповідно до закону та договору, чи певна поведінка є правомірною або неправомірною, чи дотрималась сторона вимог закону тощо.

ОП КГС ВС зазначила, що висновки судів в інших справах, зокрема, щодо дійсності та правомірності односторонніх правочинів, визнання припиненими зобов'язань, відсутності у банку права вимоги до ТОВ-3, повного погашення ТОВ-3 заборгованості перед банком, відсутності у банку права вимоги до ТОВ-3, не є життєвими обставинами (діями, подіями). Тому суди попередніх інстанцій не мали підстав для застосування ч. 4 ст. 75 ГПК України.

Водночас рішеннями в інших справах суди остаточно вирішили спір між банком та ТОВ-3 щодо стягнення з останнього заборгованості за кредитними договорами:

встановили, що така заборгованість відсутня, у зв'язку з чим у вимогах щодо її стягнення відмовили.

Висновки судових рішень в інших справах, зокрема про відмову в позові у зв'язку з відсутністю боргу, є не обставинами справи, встановленими судами, а правовою оцінкою обставин, встановлених судами, і не мають преюдиціального значення.

Хоча правова оцінка не є преюдиціальною, вона усуває стан правової невизначеності між сторонами і забезпечує обізнаність всіх учасників правовідносин про права, не порушуючи їх. Тому особи, які брали участь в інших справах, а також правонаступник позивача не можуть ставити під сумнів відсутність боргу ТОВ-3. Це стосується і позивача у цій справі як правонаступника банку у спірних правовідносинах.

ОП КГС ВС нагадала, що право іпотеки є похідним (акцесорним) від основного зобов'язання і залежить від його існування. Тому суди попередніх інстанцій дійшли правильного висновку, що у зв'язку з припиненням (виконанням) основного зобов'язання за кредитним договором іпотека за договором іпотеки є також припиненою, а тому позовні вимоги є необґрунтованими.

Відповідно до ч. 2 ст. 11 Закону України «Про іпотеку» у разі задоволення вимог іпотекодержателя за рахунок предмета іпотеки майновий поручитель набуває права кредитора за основним зобов'язанням. Отже, задоволення вимог позивача у цій справі як іпотекодержателя до майнового поручителя призвело б до виникнення обов'язку боржника зі сплати майновому поручителю боргу за основним зобов'язанням попри встановлення судовими рішеннями відсутності такого боргу.

ОП КГС ВС зазначила, що судове рішення у справі не може бути використане проти особи, яка не брала участі у цій справі; отже, при розгляді справи про звернення кредитором стягнення на майно заставодавця (іпотекодавця, майнового поручителя) останній може заперечувати проти суми заборгованості за основним зобов'язанням, навіть якщо вона встановлена судовим рішенням у справі за позовом кредитора до боржника та/або поручителя, зокрема доводити, що сума боргу є меншою або відсутня взагалі. Водночас кредитор, якому суд в іншій справі відмовив у стягненні боргу з позичальника з огляду на відсутність боргу, не може ставити під сумнів постановлене щодо нього судове рішення і доводити у спорі з іпотекодавцем (майновим поручителем) наявність такого боргу.

Спроба довести наявність боргу у справі про звернення стягнення на іпотеку за наявності рішення про відсутність такого боргу є неприпустимою ревізією судового рішення, що порушує принцип res judicata.

За результатами розгляду касаційної скарги ОП КГС ВС змінила мотивувальні частини рішень судів попередніх інстанцій, в решті залишивши їх без змін.

Детальніше з текстом постанови ОП КГС ВС від 19.12.2025 у cправі № 910/10365/15 можна ознайомитися за посиланням.

