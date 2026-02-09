Мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам не распространяется на внесудебную продажу предмета ипотеки — Верховный Суд

Верховный Суд в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел кассационные жалобы по спору о действительности договора купли-продажи предмета ипотеки, заключенного ипотекодержателем во внесудебном порядке.

Верховный Суд в составе Объединённой палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел кассационные жалобы сторон по делу № 464/8589/15 о признании недействительным договора купли-продажи квартиры, отчуждённой ипотекодержателем на основании статьи 38 Закона Украины «Об ипотеке», а также о распределении судебных расходов.

Предметом пересмотра стал вопрос о том, распространяется ли действие Закона Украины «О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в обеспечение кредитов в иностранной валюте», на внесудебное обращение взыскания путём продажи предмета ипотеки ипотекодержателем от своего имени, а также вопрос правильности распределения расходов на правовую помощь в апелляционной инстанции.

Суть дела

Истец обратился в суд с требованием признать недействительным договор купли-продажи квартиры, находившейся в ипотеке, и обязать нотариуса исключить запись о государственной регистрации права собственности покупателя.

Обосновывая иск, он ссылался на нарушение требований Закона Украины «Об ипотеке» и Порядка совершения нотариальных действий, в частности на ненадлежащую проверку нотариусом правоустанавливающих документов. Ключевым аргументом было применение моратория на принудительное взыскание имущества, поскольку кредиты первоначально были предоставлены в иностранной валюте для потребительских целей, а отчуждённая квартира является единственным местом постоянного проживания. Также истец указывал на непрозрачность расчёта задолженности и возложение на него расходов, связанных с удостоверением договора.

Судами установлено, что между истцом и банком были заключены кредитные договоры в иностранной валюте, обеспеченные ипотекой квартиры. В дальнейшем валюта обязательств была изменена на гривну, а права требования по кредитам и ипотеке уступались нескольким финансовым компаниям. Новый ипотекодержатель, соблюдая условия ипотечного оговорки и после направления требований об устранении нарушений, заключил договор купли-продажи предмета ипотеки с третьим лицом от своего имени в соответствии со статьёй 38 Закона Украины «Об ипотеке».

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, придя к выводу об отсутствии оснований для признания договора купли-продажи недействительным, а следовательно и для удовлетворения производного требования об отмене регистрации права собственности. Апелляционный суд оставил это решение без изменений, согласившись с тем, что спорный договор заключён с соблюдением требований закона. В то же время апелляционный суд отказал ипотекодержателю во взыскании расходов на правовую помощь, указав на отсутствие процессуальных оснований для их распределения.

Позиция и выводы Верховного Суда

Проверив доводы кассационных жалоб, Объединённая палата Кассационного гражданского суда пришла к выводу о частичной их обоснованности. Верховный Суд подтвердил, что мораторий, установленный Законом Украины от 3 июня 2014 года № 1304-VII, является временным запретом принудительного взыскания имущества без согласия собственника и не лишает кредитора права на обращение взыскания как такового. Толкование статей 36 и 38 Закона Украины «Об ипотеке» свидетельствует о том, что внесудебная продажа предмета ипотеки ипотекодержателем от своего имени на основании договора об удовлетворении требований ипотекодержателя либо соответствующего оговорки в ипотечном договоре не является принудительным отчуждением, поскольку согласие ипотекодателя на такой способ обращения взыскания предоставлено при заключении ипотечного договора.

Исходя из этого Верховный Суд признал правильными выводы судов о неприменении моратория к спорным правоотношениям и отклонил аргументы о том, что сам факт предоставления кредита в иностранной валюте обусловливает запрет такой продажи. Суд также отграничил данное дело от правовых выводов, сделанных по делам, в которых отчуждение предмета ипотеки осуществлялось во исполнение судебного решения, и отступил от прежнего подхода, согласно которому подобная внесудебная продажа признавалась принудительным взысканием.

В то же время Верховный Суд согласился с доводами ипотекодержателя относительно судебных расходов. Было указано, что процессуальный закон обязывает апелляционную инстанцию разрешать вопрос распределения судебных расходов, а представленные доказательства подтверждают реальность и связь расходов на правовую помощь с апелляционным пересмотром дела. Поэтому отказ апелляционного суда в их распределении был признан ошибочным.

По результатам рассмотрения кассационных жалоб Верховный Суд отменил постановление апелляционного суда в части отказа в распределении судебных расходов и принял новое решение об их взыскании, а решения судов в остальной части изменены путём изложения мотивировочных частей в редакции постановления Верховного Суда. Суд сформулировал обязательный для применения вывод, согласно которому обращение взыскания на предмет ипотеки путём его продажи ипотекодержателем на основании статьи 38 Закона Украины «Об ипотеке» при наличии ипотечного оговорки не является принудительным отчуждением и не подпадает под действие валютного моратория.

