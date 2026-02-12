Верховный Суд определил подход к исчислению срока обращения в суд по спорам о выплатах при увольнении военнослужащих

КАС ВС рассмотрел дело по определению момента начала течения трехмесячного срока обращения в суд в споре о начислении и выплате денежной компенсации за неиспользованные отпуска и пособия для оздоровления при увольнении военнослужащего.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел в порядке письменного производства административное дело по иску военнослужащего (истца) к воинской части о признании противоправной бездействия и об обязании совершить определённые действия.

Кассационный пересмотр осуществлялся по жалобе истца на определение Одесского окружного административного суда и постановление Пятого апелляционного административного суда, которыми исковое заявление было возвращено в связи с выводом о пропуске срока обращения в суд.

Суть дела № 420/26951/24

Истец проходил военную службу по контракту в воинской части на должности командира взвода материального обеспечения в воинском звании «мастер-сержант». Приказом командира воинской части по строевой части от 13 февраля 2024 года № 44 он был исключён из списков личного состава и снят со всех видов обеспечения с 13 февраля 2024 года, а с котлового обеспечения — с 14 февраля 2024 года. Тем же приказом решён вопрос о выплате сумм денежного и материального обеспечения, которые подлежат выплате при исключении из списков личного состава.

После увольнения истец считал, что ответчик не осуществил надлежащего начисления и выплаты денежной компенсации за ежегодный основной и дополнительные отпуска за 2024 год за полный год и в полном объёме, а также не выплатил денежную помощь для оздоровления за 2024 год в размере месячного денежного обеспечения. В обоснование своих требований он ссылался на то, что при увольнении в отставку в связи с непригодностью к военной службе и исключении из списков личного состава ответчик не осуществил указанные выплаты, чем, по мнению истца, нарушил требования трудового законодательства относительно расчёта при увольнении.

8 июля 2024 года истец подал через Правительственный контактный центр два заявления на имя командира воинской части: одно — о начислении и выплате денежной компенсации ежегодного основного и дополнительных отпусков за 2024 год за полный год и в полном объёме, второе — о начислении и выплате денежной помощи для оздоровления за 2024 год в размере месячного денежного обеспечения.

Письмами воинской части от 1 августа 2024 года № 761/1529 и № 761/1532 истцу отказано в соответствующих выплатах с мотивировкой об отсутствии правовых оснований. Считая бездействие ответчика противоправным, 27 августа 2024 года истец обратился в административный суд с иском о признании такого бездействия противоправным и об обязании осуществить начисление и выплату указанных сумм.

Определением Одесского окружного административного суда от 2 сентября 2024 года иск оставлен без движения с предоставлением срока для устранения недостатков. Суд исходил из того, что истец пропустил трёхмесячный срок обращения в суд, определённый статьёй 233 Кодекса законов о труде Украины, и должен был подать заявление о восстановлении срока либо привести уважительные причины пропуска.

5 сентября 2024 года истец подал заявление об устранении недостатков, в котором настаивал, что срок не пропущен, поскольку он сначала обратился к ответчику с заявлениями, а отказ получил 02 августа 2024 года электронными средствами связи; по его убеждению, именно с этой даты началось течение трёхмесячного срока обращения в суд относительно отказа в начислении и выплате причитающихся сумм.

Определением Одесского окружного административного суда от 10 сентября 2024 года, оставленным без изменений постановлением Пятого апелляционного административного суда от 2 декабря 2024 года, исковое заявление возвращено на основании пункта 9 части четвёртой статьи 169 Кодекса административного судопроизводства Украины. Суды предыдущих инстанций исходили из того, что истец был исключён из списков личного состава и снят с обеспечения с 13 февраля 2024 года, тогда как обратился в суд лишь 27 августа 2024 года, то есть с нарушением сроков.

Получение писем об отказе 2 августа 2024 года, по их мнению, не изменяло момента, с которого истец должен был узнать о нарушении своих прав, а обращение в воинскую часть не расценивалось как досудебное урегулирование, влияющее на течение срока. Апелляционный суд также указал, что обращение к ответчику было инициировано фактически более чем через шесть месяцев после увольнения, а объективных препятствий для своевременного обращения в суд истец не привёл.

Позиции сторон и выводы Верховного Суда

В кассационной жалобе истец просил отменить определение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда и направить дело в Одесский окружной административный суд для продолжения рассмотрения. В качестве основания кассационного обжалования он указывал на неправильное применение части второй статьи 233 Кодекса законов о труде Украины в части определения начала течения трёхмесячного срока для обращения в суд по делам о выплате всех сумм, причитающихся при увольнении. Истец подчёркивал, что закон привязывает начало течения срока ко дню получения письменного уведомления о суммах, начисленных и выплаченных при увольнении (в связи со статьёй 116), а выписка из приказа от 13 февраля 2024 года № 44, по его мнению, не содержала конкретных сумм, а лишь перечень составляющих обеспечения. В то же время письма от 01 августа 2024 года с отказом в выплатах он считал надлежащими документами в понимании статьи 233 Кодекса законов о труде Украины, а потому утверждал, что именно 02 августа 2024 года узнал о нарушении права, и с этой даты должен исчисляться трёхмесячный срок. Дополнительно он ссылался на Закон Украины «Об обращениях граждан», указывая, что реализовал право на обращение в орган, что, по его убеждению, имеет значение для оценки сроков.

Верховный Суд, действуя в пределах статьи 341 Кодекса административного судопроизводства Украины, проверил правильность применения норм материального и процессуального права в части возврата искового заявления. Суд отметил, что сроки обращения в суд не являются формальностью, обеспечивают правовую определённость в публично-правовых отношениях, дисциплинируют участников процесса, а их несоблюдение влечёт определённые законом последствия. Вместе с тем решающим в этом деле является определение момента, с которого начинается течение трёхмесячного срока обращения в суд в понимании части второй статьи 233 Кодекса законов о труде Украины в редакции Закона Украины от 01 июля 2022 года № 2352-IX, действующей с 19 июля 2022 года.

Верховный Суд подтвердил, что в спорах, связанных с выплатами военнослужащим, положения статьи 233 Кодекса законов о труде Украины относительно срока обращения имеют приоритет в применении по сравнению с частью пятой статьи 122 Кодекса административного судопроизводства Украины, сославшись на ранее сформированный вывод в постановлении от 25 апреля 2023 года по делу № 380/15245/22.

Суд также учёл подход судебной палаты Кассационного административного суда, изложенный в постановлении от 21 марта 2025 года по делу № 460/21394/23, согласно которому ориентиром для определения момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении права на надлежащий размер денежного обеспечения, является дата ознакомления с документом, отражающим фактические суммы начислений и выплат.

Оценивая выводы судов предыдущих инстанций, Верховный Суд обратил внимание, что законодательство не устанавливает конкретной формы документа, который отражает фактические суммы начислений и выплат, и не определяет способ доведения его до сведения военнослужащего. Такими документами могут быть, в частности, расчётные листы, ведомости о начисленном и выплаченном денежном обеспечении, финансовые уведомления или иные документы, раскрывающие составляющие выплаты, их размеры и удержания. Именно с момента ознакомления с таким документом у лица возникает реальная возможность оценить правильность начислений и выявить возможную неполноту выплат.

Верховный Суд отдельно обосновал применение общих норм трудового законодательства в этой части. Проанализировав Закон Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» и Порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооружённых Сил Украины и некоторым другим лицам, утверждённый приказом Министерства обороны Украины от 07 июня 2018 года № 260, Суд пришёл к выводу, что специальное регулирование не устанавливает обязанности уведомлять военнослужащего о сумме начисленного и выплаченного денежного обеспечения с расшифровкой по видам выплат.

При отсутствии такого специального регулирования подлежат применению предписания общего трудового законодательства, в частности статьи 110 Кодекса законов о труде Украины, которая требует при каждой выплате уведомлять работника об общей сумме с расшифровкой, отчисления и удержания, а также сумме, подлежащей выплате. Верховный Суд также отметил согласованность этого подхода с международными стандартами, в частности Конвенцией о защите заработной платы 1949 года (№ 95), ратифицированной Украиной 04 августа 1961 года, и Рекомендацией № 85, в которых подчёркнута необходимость информирования работника о валовой сумме, удержаниях и чистой сумме к выплате.

С учётом изложенного Верховный Суд сформулировал процессуально значимый вывод: для установления момента начала течения срока по части второй статьи 233 Кодекса законов о труде Украины суд должен выяснить, выполнил ли ответчик обязанность по статье 110 этого Кодекса относительно информирования, в какой форме это было сделано, а также когда истец получил документально подтверждённую информацию об объёме и характере выплаченных сумм и когда получил письменное уведомление о суммах, начисленных и выплаченных при увольнении. Такая правовая позиция, отметил Суд, изложена в постановлении от 12 декабря 2025 года по делу № 460/7194/24, и оснований для отступления от неё коллегия судей не усматривает.

Верховный Суд установил, что материалы дела не содержат надлежащих документов, которые позволяли бы определить конкретные суммы всех выплат, начисленных при увольнении, с детальным расчётом по каждой выплате, а также что стороны не указывали дату фактического получения истцом соответствующих выплат. Эти обстоятельства не были выяснены судами предыдущих инстанций при решении вопроса о пропуске срока обращения. По выводу Верховного Суда, это свидетельствует о несоблюдении принципа официального выяснения всех обстоятельств дела и делает невозможным установление фактических обстоятельств, необходимых для правильного решения процессуального вопроса о сроке, вследствие чего вывод судов о пропуске срока и возврате искового заявления был преждевременным.

Вместе с тем Верховный Суд прямо отклонил довод истца о том, что трёхмесячный срок должен исчисляться с 02 августа 2024 года как с даты получения отказных писем ответчика. Суд отметил, что письма от 1 августа 2024 года № 761/1529 и № 761/1532 не являются документами, подтверждающими информацию об объёме и характере выплаченных сумм при увольнении в понимании статьи 110 Кодекса законов о труде Украины.

С учётом изложенного Верховный Суд применил часть первую статьи 353 Кодекса административного судопроизводства Украины и пришёл к выводу о наличии оснований для отмены определения суда первой инстанции и постановления апелляционного суда, которые препятствовали дальнейшему производству по делу, с направлением дела в суд первой инстанции для продолжения рассмотрения.

Судебные расходы в связи с кассационным пересмотром не распределялись. Постановление вступило в законную силу с даты его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

