Льготы ветеранам по оплате ЖКУ предоставляются по спецзакону – Верховный Суд

Право на льготы ветеранам военной службы и некоторым другим лицам по оплате жилищно-коммунальных услуг подлежит защите и восстановлению на основании принципа приоритетности специальных норм над общими и законов над подзаконными актами – КАС ВС.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Реализация права на льготы ветеранам военной службы и некоторым другим лицам по оплате жилищно-коммунальных услуг подлежит осуществлению на основании специального Закона Украины «О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите», который имеет приоритет над Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» и постановлением Кабинета Министров Украины от 4 июня 2015 года № 389 «Об утверждении Порядка предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи», которыми введено дополнительное условие предоставления таких льгот.

Как сообщают в Верховном Суде, такой вывод сделал Кассационный административный суд в составе ВС в образцовом деле, удовлетворяя иск ветерана органов внутренних дел к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Полтавской области о признании противоправным отказа в возобновлении выплаты пенсионным органом социальных льгот в денежной форме на оплату жилищно-коммунальных услуг с 1 мая 2025 года на основании Закона Украины от 19 ноября 2024 года № 4059-IX «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» и постановления Кабинета Министров Украины от 31 декабря 2024 года № 1553 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 4 июня 2015 г. № 389».

Суд констатировал, что льготы в денежной форме ветеранам военной службы и некоторым другим лицам на оплату жилищно-коммунальных услуг установлены п. 6 ч. 1 ст. 6 специального Закона Украины от 24 марта 1998 года № 203/98-ВР «О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите». В то же время принятие Закона № 4059-IX и постановления Кабинета Министров Украины № 1553 в части введения дополнительных условий предоставления таких льгот, в частности зависимости их получения от уровня дохода семьи, создало правовую коллизию между нормативно-правовыми актами.

Коллегия судей учла юридическую позицию Конституционного Суда Украины о том, что предмет закона о Государственном бюджете Украины четко определен в Конституции Украины, а потому этот закон не может отменять или изменять объем прав и обязанностей, льгот, компенсаций и гарантий, предусмотренных другими законами Украины. То есть Закон № 4059-IX как бюджетный закон не должен содержать иного или дополнительного правового регулирования правоотношений, охватываемых предметом регулирования других законов Украины, особенно той сферы общественных отношений, для которых действуют специальные (исключительные) нормы. Конституция Украины не предоставляет закону о Государственном бюджете Украины высшей юридической силы по отношению к другим законам.

При конкуренции норм одинаковой юридической силы необходимо применять правило приоритетности норм специального закона (lex specialis), то есть Закона № 203/98-ВР, а положения Закона № 4059-IX считать общими нормами (lex generalis).

Решение в этом образцовом деле вступит в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не будет подана. В случае подачи апелляционной жалобы на это решение и после апелляционного пересмотра окончательная позиция в образцовом деле будет изложена в постановлении Большой Палаты Верховного Суда.

Решение КАС ВС от 11 февраля 2026 года по делу № 440/11441/25 (производство № Пз/990/15/25).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.