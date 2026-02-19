Отец просил принудительно исполнить решение о общении с дочерью — апелляция поддержала возврат исполнительного листа

Ровенский апелляционный суд признал действия государственной исполнительницы законными из-за отсутствия оснований для принуждения.

Ровенский апелляционный суд подтвердил правомерность действий государственной исполнительницы, которая вернула исполнительный документ взыскателю без принятия к исполнению. Речь идет о деле относительно порядка участия отца в воспитании и общении с несовершеннолетней дочерью.

Коллегия судей пришла к выводу, что оснований для отмены определения местного суда нет. Апелляционную жалобу оставили без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений.

Обстоятельства дела №562/3675/23

Из материалов дела известно, что согласно решению местного суда частично удовлетворен иск заявителя и определен ряд способов его участия в воспитании и общении с несовершеннолетним ребенком.

Ровенский апелляционный суд это судебное решение частично изменил, отсрочив на время военного положения в Украине и пребывания ребенка в этот период за границей порядок исполнения определенных способов участия отца в общении и воспитании ребенка, кроме «неограниченного общения с ребенком лично средствами телефонной, почтовой, электронной и иной связи, в социальных сетях, мессенджерах, не предусматривающих непосредственного физического контакта между отцом и ребенком», то есть без отсрочки порядка его исполнения.

Заявитель дважды обращался в отдел Государственной исполнительной службы с заявлением и исполнительным листом к принудительному исполнению, и каждый раз государственная исполнительница на основании п. 7 ч. 4 ст. 4 Закона Украины «Об исполнительном производстве» принимала решение о возвращении исполнительного документа взыскателю без принятия к исполнению, поскольку исполнительный документ не определял способ реализации государственным исполнителем его полномочий, предусмотренных законом, направленного на определение встреч с ребенком, о чем было сообщено заявителю.

В конечном итоге это и стало основанием для обращения взыскателя в суд с жалобой на действия государственной исполнительницы.

Что решила апелляция

Отказывая заявителю в удовлетворении апелляционной жалобы, коллегия судей пришла к выводу о законности и обоснованности обжалуемого им определения местного суда и правомерности действий работницы ГИС.

Итак, суд определил апеллянту способ участия в воспитании ребенка. В то же время исполнительный документ не определял способ реализации государственным исполнителем его полномочий согласно закону, направленного на определение встреч с ребенком.

В соответствии со ст. 10 Закона мерами принудительного исполнения решений являются: 1) обращение взыскания на денежные средства, ценные бумаги, иное имущество (имущественные права), корпоративные права, имущественные права интеллектуальной собственности, объекты интеллектуальной, творческой деятельности, иное имущество (имущественные права) должника, в том числе если они находятся у других лиц или принадлежат должнику от других лиц, либо должник владеет ими совместно с другими лицами; 2) обращение взыскания на заработную плату, пенсию, стипендию и иной доход должника; 3) изъятие у должника и передача взыскателю предметов, указанных в решении; 4) запрет должнику распоряжаться и/или пользоваться имуществом, которое принадлежит ему на праве собственности, в том числе денежными средствами, либо установление должнику обязанности пользоваться таким имуществом на условиях, определенных исполнителем; 5) иные меры принудительного характера, предусмотренные разделом VIII Закона, в частности статьей 64-1, где определен порядок исполнения решения об установлении встреч с ребенком, решения об устранении препятствий во встречах с ребенком.

Резолютивная часть исполнительного документа, предъявленного заявителем к взысканию, не определяет порядка установления встреч с ребенком и не содержит требования относительно обязательства должницы не чинить препятствий во встречах с дочерью.

В соответствии с п. 7 ч. 4 ст. 4 Закона исполнительный документ возвращается взыскателю органом исполнительной службы, частным исполнителем без принятия к исполнению в течение трех рабочих дней со дня его предъявления, если исполнение решения не предусматривает применения мер принудительного исполнения решений.

Часть 1 ст. 63 Закона определяет, что по решению, по которому должник обязан лично совершить определенные действия или воздержаться от их совершения, исполнитель на следующий рабочий день после окончания срока, определенного ч. 6 ст. 26 этого Закона, проверяет исполнение решения должником.

Исполнительным документом, предъявленным заявителем к принудительному исполнению, не предусмотрено обязательств должницы лично совершить определенные действия или воздержаться от их совершения.

Итак, вывод местного суда об отказе в удовлетворении жалобы на действия государственной исполнительницы относительно возвращения исполнительного документа является правильным, а следовательно обжалуемое определение местного суда постановлено с соблюдением норм материального и процессуального права, поэтому отмене не подлежит.

